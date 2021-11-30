Популярный автор стратегий автоследования Элвис Марламов подал иск к ЦБ

Популярный автор стратегий автоследования Элвис Марламов подал иск к ЦБОн спустя три года наконец получил акт проверки регулятора, на основе которого тот обвинил трейдера в торговле инсайдом
Автор стратегий автоследования Элвис Марламов спустя 3,5 года после того, как Банк России обвинил его в торговле инсайдом, смог ознакомиться с актом проверки регулятора, на основе которого тот сделал свои выводы. Теперь трейдер намерен оспорить в суде акт проверки: заключения в нем ошибочны, а сотрудники регулятора неверно понимают суть стратегии автоследования, передал «Ведомостям» Марламов через своего адвоката, управляющего партнера Law & Capital Виктора Обыдённова.
«Ведомости» ознакомились с копией иска Марламова к Банку России об оспаривании акта проверки – он направлен в Советский районный суд Красноярска (запрос «Ведомостей» туда остался без ответа) и регулятор 23 ноября. В ЦБ пока иск не получили, говорит его представитель. Акт проверки, следует из текста иска, подписывали директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях и первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
В августе 2018 г. Следственный комитет возбудил в отношении Марламова уголовное дело по ч. 1 ст. 185.6 УК РФ (неправомерное использование инсайдерской информации), но его отменил заместитель генпрокурора, направив на дополнительную проверку. В марте 2019 г. дело возбудили повторно, и сейчас оно находится на этапе предварительного следствия. Сам трейдер также подал против ЦБ иски – он требовал предоставить ему акт проверки и признать обвинения ЦБ в его отношении не соответствующими действительности. Сначала суды встали на сторону трейдера, но кассация отменила их решения. Акт проверки Марламову удалось получить только в рамках уголовного дела в октябре 2021 г.
Марламов, известный и успешный трейдер, был одним из авторов стратегий автоследования на сайте «Финама», которые позволяли подписчикам автоматически копировать его сделки. На этом и строилась схема инсайдерской торговли, считает ЦБ: Марламов сначала открывал позицию через свой изолированный счет, потом совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования, действия его подписчиков меняли котировки, после чего трейдер закрывал позицию по изолированному счету. На этом трейдер, по версии регулятора, заработал 8 млн руб. Марламов, считает ЦБ, влиял таким образом на котировки «Газпрома», «Магнита», «Мечела», «Мегафона», АФК «Система» и других эмитентов.
Что написано в акте проверки
Согласно закону о противодействии неправомерному использованию инсайда (ФЗ-224), инсайдерская информация – это точная и конкретная информация, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и товаров. Закон также определяет круг лиц, которых можно считать инсайдерами: эмитенты, организаторы торгов, профучастники, осуществляющие операции в интересах клиента, члены совета директоров и т. д.
Акт проверки ЦБ, говорится в иске Марламова, содержит довод о том, что он располагал информацией о количестве подписчиков и размере денежных средств на счете каждого из них: трейдер мог рассчитать совокупный объем всех средств его подписчиков и тем самым прийти к выводу о влиянии такого объема денег на котировки определенной ценной бумаги. Но Марламов считает выводы ЦБ ошибочными: он не принадлежал к перечню инсайдеров и не обладал информацией, которую закон называет инсайдерской. Автору стратегии автоследования на «Финаме» доступна информация о количестве учетных записей, подключенных к стратегии, но к одному такому аккаунту могли быть подключены один или несколько счетов, размер которых мог варьироваться в кратных размерах. Кроме того, подписчики могли использовать счета, не привязанные к сервису автоследования, чтобы избегать комиссий за подключение к стратегиям.
Кто такой Элвис Марламов
Элвису Марламову 38 лет. Он был автором стратегий автоследования на «Финаме» с 2015 г. до момента пока в 2018 г. ЦБ не обвинил его в торговле инсайдом. После того как ЦБ заблокировал счета Марламова, его стратегии перешли к другим управляющим, писали «Ведомости». Упущенную от этого выгоду трейдер оценивал в 12 млн руб. Марламов зарабатывает трейдингом: в иске говорится, что на фондовом рынке он заработал в 2020 г. 55 млн, в 2019 г. – 39 млн, в 2018 – 8,3 млн руб. Помимо заработка от трейдинга Марламов имеет и другие поступления, в частности от своего информационного ресурса Alenka Capital.
Марламов мог на основе доступных данных рассчитать только минимальный размер на счетах, просто умножив количество подписчиков на рекомендованный порог входа для участия в его стратегии (минимум 200 000 руб.). На сайте «Финама» сказано, что минимальную сумму определяет автор стратегии. Это формальный критерий – у клиента сумма денежных средств может быть и меньше, но у администрации сервиса есть право отключить счет от автоследования.
Сервис «Финама» также дает возможность подписчикам устанавливать и менять в ходе торгов коэффициент следования (настраивать объем участия в сделке) по разным стратегиям вплоть до минимума – 0%, т. е. когда сделки автора стратегий не повторяются на счете подписчика. Функционал системы автоследования не дает авторам стратегий информацию о коэффициенте следования каждого подписчика, говорится в иске. Кроме того, любой подписчик в период открытой торговой сессии мог самостоятельно совершать противоположные стратегиям Марламова сделки, менять коэффициент следования или вообще выходить из стратегии, говорится в иске, т. е. информация об объеме всех средств подписчиков динамично меняется во времени. Поэтому знать реальный объем денег на счетах и рассчитать его Марламов не мог: он не знал ни количество активных счетов, ни коэффициент следования.
Банк России, говорится в иске, не учитывал, что в любой торговый день на рынке ценных бумаг помимо Марламова и его подписчиков имеется неограниченное количество других участников торгов с неоценимым совокупным размером денег. Они, в свою очередь, тоже могут либо активно продавать акции того же «Газпрома», либо их покупать. 20 декабря 2017 г. (когда ЦБ и выявил противоправные сделки) совокупный объем сделок с акциями «Газпрома» в рублях составил 6,4 млрд руб., количество сделок – 26 138 шт. Такой объем не мог не оказать существенного влияния на цену акций в течение торговой сессии. У Марламова не было возможности рассчитать получение положительного финансового результата с учетом имеющихся у него данных. Кроме того, скорость исполнения заявок рассчитывается роботом и сделки могут совершаться в течение как секунды, так и получаса – такой временной разрыв сводит к нулю любое прогнозирование объема позиции.
Один из доводов ЦБ также был в том, что Марламов мог подсчитать объем денежных средств подписчиков через размер вознаграждения, которое «Финам» ежемесячно выплачивает за ведение стратегии: формула выплат раскрывает оборот сделок. Но, говорится в иске, во-первых, узнать объем сделок Марламов мог только в следующем месяце – именно тогда проводились расчеты и подписывалась документация с «Финамом». А во-вторых, сама формула расчета вознаграждения появилась в агентских договорах лишь после 2018 г., т. е. за пределами временного периода анализируемых ЦБ сделок. Сами агентские договоры не содержат инсайдерской информации: Марламов лишь предоставлял право «Финаму» раскрывать данные о его сделках, а «Финам» был обязан выплачивать Марламову вознаграждение – обычно это было в середине следующего месяца. Когда Марламов совершал сделки по изолированным счетам, у него не было информации из агентских договоров, а провести расчет он мог только спустя месяц, т. е. после закрытия сделок по изолированным счетам. Банк России выявил 383 случая, когда сделки автоследования и по изолированному счету трейдера совпадали: регулятор посчитал, что изолированные счета открыты только для инсайдерской торговли. Марламов использовал эти счета, сказано в иске, но исключительно для спекулятивных целей и реальной торговли. А цифра в 383 незначительна в общем объеме сделок по изолированным счетам и их повтор с автоследованием можно считать совпадением, говорится в иске. К примеру, за один месяц 2016 г. количество сделок по изолированным счетам Марламова было около 5000.
Инсайд ли
Руководитель департамента торговых сервисов и приложений ИК «Финам» Алексей Богданов сообщил «Ведомостям» о достоверности информации из иска Марламова: авторам стратеги не известны количество активных счетов и коэффициент следования, информация об объеме всех средств подписчиков постоянно меняется, автор также не может рассчитать объем средств всех счетов у всех подписчиков. Разумеется, полностью оградить пользователей сервиса от внешних воздействий невозможно, отметил Богданов, но подобные нарушения внутри сервиса «однозначно исключены».
Марламов не раз отмечал, что действия ЦБ были направлены не против него самого, а против стратегии автоследования. Впрочем, ЦБ и сам не скрывал своего отношения к автоследованию. «В чем проблема с автоследованием? С одной стороны, это хорошая услуга, с другой – она превращается в некоторое манипулирование рынком, когда лидер знает, что за его сделкой на 100 млн руб. последует сделка на 2 млрд руб., и заберет цену», – говорил еще в 2017 г. Швецов. Реакция Банка России на подобную практику была своевременной – до того, как на рынок начали массово выходить розничные инвесторы, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Благодаря разбору данного кейса на ситуацию обратило внимание в том числе профессиональное сообщество: введены стандарты, СРО уделяет внимание автоследованию, чтобы не было недобросовестных практик, отметил он. Для финансовых инструментов второго и третьего эшелонов, т. е. низколиквидных бумаг, влияние автоследования уже может быть критично, считает генеральный директор «Открытие брокера» Юрий Маслов: информация о потенциале и возможной глубине влияния на рынок за счет сделок «последователей», по существу, уже будет инсайдерской. Акции компаний второго и третьего эшелонов – это, например, бумаги «Мечела», «Башнефти», «Уралкалия», «Ленэнерго», с этими инструментами Марламов, в частности, совершал сделки, следует из данных сайта ЦБ.
Риски манипулирования, хоть и небольшие, есть, согласен руководитель департамента автоследования «БКС мир инвестиций» Виктор Бондарович, поэтому брокер не дает авторам стратегии торговать неликвидными инструментами, а именно там сконцентрированы риски. Но считать ли, например, формулу из расчета вознаграждения инсайдерской информацией – вопрос дискуссионный, говорит Бондарович: «Мы не раскрываем эту информацию даже автору, с другой стороны, у нас прозрачная формула расчета вознаграждения и автор вполне способен рассчитать объем активов за предыдущий квартал». Важно понимать, что для манипулирования автору необходим большой клиентский портфель, говорит эксперт, а его можно достичь, только качественно ведя стратегию. Но когда у автора успешная стратегия, ему не до манипулирования, резюмирует Бондарович.