Популярный автор стратегий автоследования Элвис Марламов подал иск к ЦБ

Один из доводов ЦБ также был в том, что Марламов мог подсчитать объем денежных средств подписчиков через размер вознаграждения, которое «Финам» ежемесячно выплачивает за ведение стратегии: формула выплат раскрывает оборот сделок. Но, говорится в иске, во-первых, узнать объем сделок Марламов мог только в следующем месяце – именно тогда проводились расчеты и подписывалась документация с «Финамом». А во-вторых, сама формула расчета вознаграждения появилась в агентских договорах лишь после 2018 г., т. е. за пределами временного периода анализируемых ЦБ сделок. Сами агентские договоры не содержат инсайдерской информации: Марламов лишь предоставлял право «Финаму» раскрывать данные о его сделках, а «Финам» был обязан выплачивать Марламову вознаграждение – обычно это было в середине следующего месяца. Когда Марламов совершал сделки по изолированным счетам, у него не было информации из агентских договоров, а провести расчет он мог только спустя месяц, т. е. после закрытия сделок по изолированным счетам. Банк России выявил 383 случая, когда сделки автоследования и по изолированному счету трейдера совпадали: регулятор посчитал, что изолированные счета открыты только для инсайдерской торговли. Марламов использовал эти счета, сказано в иске, но исключительно для спекулятивных целей и реальной торговли. А цифра в 383 незначительна в общем объеме сделок по изолированным счетам и их повтор с автоследованием можно считать совпадением, говорится в иске. К примеру, за один месяц 2016 г. количество сделок по изолированным счетам Марламова было около 5000.