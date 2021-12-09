Средняя сумма ипотечного кредита обновила рекорд

Предыдущий рекорд по среднему объему ипотеки – 3,12 млн руб. – был установлен в октябре этого года. Тогда банки выдали 161 900 ипотечных кредитов на 505,9 млрд руб. Всего с начала года россияне оформили 1,7 млн жилищных кредитов на 5,11 трлн руб. Это на 1,2 трлн руб. больше, чем годом ранее.