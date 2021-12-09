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Средняя сумма ипотечного кредита обновила рекорд

Это произошло в результате увеличения ставок и цен на недвижимость
Вадим Арапов
Ипотека останется самым устойчивым с точки зрения темпов роста и качества активом / Максим Стулов / Ведомости

В ноябре средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум, достигнув отметки 3,25 млн руб., свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 4%, а год к году – на 26%. Всего в ноябре россияне оформили 159 300 жилищных кредитов на 517,9 млрд руб.

Предыдущий рекорд по среднему объему ипотеки – 3,12 млн руб. – был установлен в октябре этого года. Тогда банки выдали 161 900 ипотечных кредитов на 505,9 млрд руб. Всего с начала года россияне оформили 1,7 млн жилищных кредитов на 5,11 трлн руб. Это на 1,2 трлн руб. больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных