Средняя сумма ипотечного кредита обновила рекорд

Средняя сумма ипотечного кредита обновила рекордЭто произошло в результате увеличения ставок и цен на недвижимость
В ноябре средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум, достигнув отметки 3,25 млн руб., свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 4%, а год к году – на 26%. Всего в ноябре россияне оформили 159 300 жилищных кредитов на 517,9 млрд руб.
Предыдущий рекорд по среднему объему ипотеки – 3,12 млн руб. – был установлен в октябре этого года. Тогда банки выдали 161 900 ипотечных кредитов на 505,9 млрд руб. Всего с начала года россияне оформили 1,7 млн жилищных кредитов на 5,11 трлн руб. Это на 1,2 трлн руб. больше, чем годом ранее.
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