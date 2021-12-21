Вклады для малоимущих не повлияют на прибыль банков, считают эксперты

Вклады для малоимущих не повлияют на прибыль банков, считают экспертыВостребованность такого типа вкладов будет невысокой, убеждены аналитики
Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что, даже если ЦБ обяжет банки дотировать проценты по вкладам для малоимущих из своей прибыли, это обойдется всему финансовому сектору в 6–10 млрд руб. в год. На фоне ожидаемой прибыли банков на уровне 2,5 трлн руб. в этом году и 1,9 трлн руб. в следующем это незначительная сумма.
Общее число таких вкладов может достигать 1–2 млн, а общая их сумма, исходя из последних заявлений представителей ЦБ, – 100–200 млрд руб., оценил главный экономист консалтинговой компании «ПФ капитал» Евгений Надоршин. По его словам, такие значения получены исходя из того, что сейчас в России 4–4,5 млн малоимущих домохозяйств (семей). «Каждая семья насчитывает в среднем почти четыре человека, при этом 20% их них без детей до 18 лет, – говорит Надоршин. – 80% имеют в среднем двух детей до 18 лет. Вряд ли в таких семьях потребуется открывать более одного вклада в силу ограниченных сбережений, которые, скорее всего, находятся на уровне около нуля». Примерно 70% из малоимущих семей проживают в сельской местности и населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей, подчеркнул эксперт.