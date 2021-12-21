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Вклады для малоимущих не повлияют на прибыль банков, считают эксперты

Востребованность такого типа вкладов будет невысокой, убеждены аналитики
Вадим Арапов
Для того чтобы получить статус малоимущего, нужно подать необходимые документы для получения официального статуса / Максим Стулов / Ведомости

Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что, даже если ЦБ обяжет банки дотировать проценты по вкладам для малоимущих из своей прибыли, это обойдется всему финансовому сектору в 6–10 млрд руб. в год. На фоне ожидаемой прибыли банков на уровне 2,5 трлн руб. в этом году и 1,9 трлн руб. в следующем это незначительная сумма.

Общее число таких вкладов может достигать 1–2 млн, а общая их сумма, исходя из последних заявлений представителей ЦБ, – 100–200 млрд руб., оценил главный экономист консалтинговой компании «ПФ капитал» Евгений Надоршин. По его словам, такие значения получены исходя из того, что сейчас в России 4–4,5 млн малоимущих домохозяйств (семей). «Каждая семья насчитывает в среднем почти четыре человека, при этом 20% их них без детей до 18 лет, – говорит Надоршин. – 80% имеют в среднем двух детей до 18 лет. Вряд ли в таких семьях потребуется открывать более одного вклада в силу ограниченных сбережений, которые, скорее всего, находятся на уровне около нуля». Примерно 70% из малоимущих семей проживают в сельской местности и населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей, подчеркнул эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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