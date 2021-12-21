Вклады для малоимущих не повлияют на прибыль банков, считают эксперты

Общее число таких вкладов может достигать 1–2 млн, а общая их сумма, исходя из последних заявлений представителей ЦБ, – 100–200 млрд руб., оценил главный экономист консалтинговой компании «ПФ капитал» Евгений Надоршин. По его словам, такие значения получены исходя из того, что сейчас в России 4–4,5 млн малоимущих домохозяйств (семей). «Каждая семья насчитывает в среднем почти четыре человека, при этом 20% их них без детей до 18 лет, – говорит Надоршин. – 80% имеют в среднем двух детей до 18 лет. Вряд ли в таких семьях потребуется открывать более одного вклада в силу ограниченных сбережений, которые, скорее всего, находятся на уровне около нуля». Примерно 70% из малоимущих семей проживают в сельской местности и населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей, подчеркнул эксперт.