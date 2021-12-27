«Траст» обеспечил банковскому сектору в ноябре весь рост корпоративной просрочки

«Траст» обеспечил банковскому сектору в ноябре весь рост корпоративной просрочкиЭто связано с долгами «Открытие холдинга»
За ноябрь просроченная задолженность негосударственных финансовых организаций (НФО) перед банком непрофильных активов «Траст» выросла в 4,3 раза – с 55,2 млрд до 238 млрд руб., следует из отчетности банка на сайте ЦБ. Корпоративная просрочка всего сектора выросла в ноябре на 184 млрд руб., ненамного превысив 3 трлн руб., следует из статистики регулятора. Это абсолютный рекорд прироста просроченной задолженности НФО, посчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Предыдущий рекорд по росту корпоративной просрочки показал Сбербанк в августе 2019 г. – на 238 млрд руб. из-за кредита «Евроцемента» (просрочка сложилась из негосударственных коммерческих организаций-резидентов и юрлиц-нерезидентов), добавил он.
Рост просроченной задолженности связан с переносом на эту статью ссудной задолженности «Открытие холдинга» (ОХ) из-за начала процедуры банкротства последнего, сообщил представитель «Траста». Он уточнил, что задолженность зарезервирована на 100%. В «Траст» ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. ОХ был крупнейшим акционером «ФК Открытие», потом «Траст» стал крупнейшим кредитором холдинга, который должен банку 570 млрд руб. с учетом процентов.
В последнем обзоре банковского сектора ЦБ отмечал, что рост просрочки целиком носит технический характер – на просрочку вышли старые проблемные кредиты, которые уже давно были полностью зарезервированы, поэтому никакого влияния на результат сектора это не оказало. Без учета этого фактора просрочка, наоборот, снизилась на 20 млрд руб. (0,7% п. п.).
Крупнейшими бенефициарами АО «Открытие холдинг» на конец 2019 г. были Вадим Беляев (18,9%), бывший гендиректор «Открытие брокера» Александр Бухарин (19,5%), ВТБ (9,9%), бывший член совета директоров холдинга Рубен Аганбегян (7,9%), ЗПИФ «Стратегические инвестиции» (9,9%), бенефициарами которого в июле 2017 г., как следовало из данных ЦБ, были руководители и совладельцы «Лукойла» Леонид Федун и Вагит Алекперов. Еще 9,9% – у Velinio Holdings Ltd, владельцем которой значится Барбара Панаидес, она в июле 2017 г. держала акции Velinio в пользу трех топ-менеджеров «Открытия» – Дмитрия Ромаева (55,6%), Евгения Данкевича (22,2%) и Алексея Карахана (22,2%), говорилось на сайте ЦБ.
Весной прошлого года «Открытие холдинг» подал заявление о собственном банкротстве, одновременно с ним заявление подал «Траст», но до последнего момента процедура не начиналась – стороны соревновались за то, чтобы суд начал процедуру по их заявлению (это дает возможность назначить временного управляющего). В ноябре суд наконец начал процедуру банкротства по заявлению ОХ.