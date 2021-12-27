«Траст» обеспечил банковскому сектору в ноябре весь рост корпоративной просрочки

Крупнейшими бенефициарами АО «Открытие холдинг» на конец 2019 г. были Вадим Беляев (18,9%), бывший гендиректор «Открытие брокера» Александр Бухарин (19,5%), ВТБ (9,9%), бывший член совета директоров холдинга Рубен Аганбегян (7,9%), ЗПИФ «Стратегические инвестиции» (9,9%), бенефициарами которого в июле 2017 г., как следовало из данных ЦБ, были руководители и совладельцы «Лукойла» Леонид Федун и Вагит Алекперов. Еще 9,9% – у Velinio Holdings Ltd, владельцем которой значится Барбара Панаидес, она в июле 2017 г. держала акции Velinio в пользу трех топ-менеджеров «Открытия» – Дмитрия Ромаева (55,6%), Евгения Данкевича (22,2%) и Алексея Карахана (22,2%), говорилось на сайте ЦБ.