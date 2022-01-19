Арестованный руководитель Нэклис-банка обвиняет Касперскую

Председатель правления рухнувшего Нэклис-банка Сергей Борискин, находящийся под стражей, написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту «незаконных действий» Натальи Касперской – владелицы группы компаний InfoWatch и бывшей совладелицы Нэклис-банка. При наличии оснований Борискин просит возбудить уголовное дело в отношении Касперской. «Ведомости» ознакомились с копией заявления Борискина, направленного 12 января на имя начальника главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Москве Виктора Городкова. Адвокат Борискина Виталий Бабаев подтвердил подлинность документа.