Арестованный руководитель Нэклис-банка обвиняет Касперскую

Арестованный руководитель Нэклис-банка обвиняет КасперскуюОн написал заявление в полицию с просьбой проверить действия бывшей совладелицы банка
Председатель правления рухнувшего Нэклис-банка Сергей Борискин, находящийся под стражей, написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту «незаконных действий» Натальи Касперской – владелицы группы компаний InfoWatch и бывшей совладелицы Нэклис-банка. При наличии оснований Борискин просит возбудить уголовное дело в отношении Касперской. «Ведомости» ознакомились с копией заявления Борискина, направленного 12 января на имя начальника главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Москве Виктора Городкова. Адвокат Борискина Виталий Бабаев подтвердил подлинность документа.
«Ведомости» направили запрос в ГУ МВД России по Москве. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает.
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