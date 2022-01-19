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Арестованный руководитель Нэклис-банка обвиняет Касперскую

Он написал заявление в полицию с просьбой проверить действия бывшей совладелицы банка
Екатерина Литова
Касперская признана потерпевшей по этому делу / Евгений Разумный / Ведомости

Председатель правления рухнувшего Нэклис-банка Сергей Борискин, находящийся под стражей, написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту «незаконных действий» Натальи Касперской – владелицы группы компаний InfoWatch и бывшей совладелицы Нэклис-банка. При наличии оснований Борискин просит возбудить уголовное дело в отношении Касперской. «Ведомости» ознакомились с копией заявления Борискина, направленного 12 января на имя начальника главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Москве Виктора Городкова. Адвокат Борискина Виталий Бабаев подтвердил подлинность документа.

«Ведомости» направили запрос в ГУ МВД России по Москве. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных