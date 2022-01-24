Минфин хочет ввести административную ответственность для структуры Мосбиржи

Минфин хочет ввести административную ответственность для структуры МосбиржиСейчас соблюдение требований со стороны центрального депозитария обеспечивается лишь предписаниями ЦБ
Минфин предлагает дать ЦБ право привлекать Национальный расчетный депозитарий (НРД; имеет статус центрального депозитария) к административной ответственности со штрафами до 1 млн руб. Соответствующий законопроект ведомства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Сейчас в части кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая применяется к участникам фондового рынка, не упоминается НРД, «несмотря на очевидную общественную опасность таких правонарушений, проистекающую из особой роли центрального депозитария», следует из пояснительной записки.
Статья 15.29 КоАП, в которую Минфин предлагает добавить НРД, сейчас касается правонарушений в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов.