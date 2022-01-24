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Минфин хочет ввести административную ответственность для структуры Мосбиржи

Сейчас соблюдение требований со стороны центрального депозитария обеспечивается лишь предписаниями ЦБ
Екатерина Литова
Cоблюдение регуляторных требований НРД (входит в группу Московской биржи) сейчас обеспечивается только контрольно-надзорными полномочиями Банка России / Александра Астахова / Ведомости

Минфин предлагает дать ЦБ право привлекать Национальный расчетный депозитарий (НРД; имеет статус центрального депозитария) к административной ответственности со штрафами до 1 млн руб. Соответствующий законопроект ведомства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Сейчас в части кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая применяется к участникам фондового рынка, не упоминается НРД, «несмотря на очевидную общественную опасность таких правонарушений, проистекающую из особой роли центрального депозитария», следует из пояснительной записки.

Статья 15.29 КоАП, в которую Минфин предлагает добавить НРД, сейчас касается правонарушений в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных