Минфин хочет ввести административную ответственность для структуры Мосбиржи

Минфин предлагает дать ЦБ право привлекать Национальный расчетный депозитарий (НРД; имеет статус центрального депозитария) к административной ответственности со штрафами до 1 млн руб. Соответствующий законопроект ведомства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Сейчас в части кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая применяется к участникам фондового рынка, не упоминается НРД, «несмотря на очевидную общественную опасность таких правонарушений, проистекающую из особой роли центрального депозитария», следует из пояснительной записки.