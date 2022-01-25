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Основатель британского финтеха Zilch продолжил дело, начатое в ЮАР в 2000-х

Его стартап стал единорогом меньше чем за 3,5 года
Софья Корепанова
Основатель Zilch Филип Беламан / Zilch

Основанный Филипом Беламаном стартап Zilch называют самым быстрорастущим финтехом Европы. По данным интернет-издания Sifted, он превратился в единорога всего за 40 месяцев. Zilch основан в июле 2018 г., а уже в ноябре прошлого года в раунде финансирования серии B привлек $110 млн исходя из оценки компании в $2 млрд (в марте его оценивали лишь в $500 млн). Предыдущим европейским рекордсменом был немецкий стартап WeFox (онлайн-страхование) – ему потребовался 41 месяц. А вообще, по данным Sifted, в среднем финтехам, достигшим оценки в $1 млрд, требовалось на это семь лет.

Zilch работает по набирающей популярность модели BNPL (buy now, pay later) – «купи сейчас, заплати потом». Он предлагает рассрочку на оплату покупок в интернете. 25% стоимости товара покупатель платит сразу, а затем трижды – раз в две недели – отдает еще по четверти суммы.

Если товар куплен в магазине, работающем с Zilch, покупатель ничего не переплачивает – стартап берет комиссию с магазина. «Мы делаем бесплатную рассрочку доступнее. Мы хотим, чтобы наши клиенты могли пойти куда угодно и купить что угодно», – говорил Беламан Yahoo Finance. Если же совершается покупка у фирмы, не имеющей соглашения с Zilch, клиенту приходится платить небольшую комиссию. На сайте стартапа приведен пример для покупки на 400 фунтов стерлингов. Сразу клиент платит 100 фунтов (четверть стоимости) и сверх этого – 2,5 фунта комиссии. В ближайшие шесть недель он выплачивает три транша по 100 фунтов.

Цены недаром приведены в фунтах. Zilch пока что работает только в Великобритании. Рынок BNPL в этой стране оценивается регулятором – FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании) – в 2,7 млрд фунтов в год. По оценкам процессинговой компании Worldpay, в 2024 г. 10% онлайн-продаж будет совершаться с помощью BNPL, а мировой объем рынка достигнет $366 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных