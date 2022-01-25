Основатель британского финтеха Zilch продолжил дело, начатое в ЮАР в 2000-х

Основанный Филипом Беламаном стартап Zilch называют самым быстрорастущим финтехом Европы. По данным интернет-издания Sifted, он превратился в единорога всего за 40 месяцев. Zilch основан в июле 2018 г., а уже в ноябре прошлого года в раунде финансирования серии B привлек $110 млн исходя из оценки компании в $2 млрд (в марте его оценивали лишь в $500 млн). Предыдущим европейским рекордсменом был немецкий стартап WeFox (онлайн-страхование) – ему потребовался 41 месяц. А вообще, по данным Sifted, в среднем финтехам, достигшим оценки в $1 млрд, требовалось на это семь лет.