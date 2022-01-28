Декабрь оказался худшим месяцем для прибыли банковского сектора в 2021 году

В декабре существенно выросли средства граждан в банках (на 1,5 трлн руб., или 4,6%) – увеличились как срочные вклады (на 701 млрд руб., или +3,4%), так и остатки на текущих счетах (+841 млрд руб., или +6,7%). Высокий рост показателя в декабре традиционно обусловлен выплатой премий, а также авансированием социальных платежей из–за длительных праздников в начале января, объясняется в обзоре Банка России. Рост средств на срочных вкладах также поддерживается продолжающимся ростом депозитных ставок: средняя максимальная ставка по рублям увеличилась на 0,5 п. п. до 7,7% в третьей декаде декабря по сравнению с третьей декадой ноября.