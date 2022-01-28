Декабрь оказался худшим месяцем для прибыли банковского сектора в 2021 году

Декабрь оказался худшим месяцем для прибыли банковского сектора в 2021 годуЭто связано с расходами на резервы у отдельных игроков и ростом трат, в том числе на рекламу
В последнем месяце 2021 г. российские банки заработали 111 млрд руб., что на 26,5% ниже показателя ноября, следует из обзора Банка России. Это худший месячный результат сектора в 2021 г., показатель также меньше прибыли декабря 2020 г. (159 млрд руб.). За весь минувший год банки заработали рекордные 2,4 трлн против 1,6 трлн руб. в кризисном 2020 г.
Декабрь также стал самым убыточным месяцем за минувший год – убыток достиг порядка 90 млрд руб. Больше показатель были лишь в мае кризисного 2020 г. из–за переоценки по операциям с иностранной валютой у отдельных банков на фоне укрепления курса рубля. Без учета убытка банки заработали в декабре около 200 млрд руб.
Прибыль упала главным образом из–за формирования резервов на возможные потери у отдельных крупных банков и роста операционных расходов (в том числе на предпраздничную рекламу и бонусные выплаты), говорится в обзоре Банка России. В Центробанке «Ведомостям» пока не уточнили, на какую сумму было доначислено резервов и сколько составили операционные расходы. За весь IV квартал резервы сектора оказались ниже, чем в предыдущем, – 15 млрд руб. резервов по кредитам компаниям банки распустили, по остальным активам создали 126 млрд руб.
Рентабельность капитала (ROE) оказалась в декабре на уровне 11,3% в годовом выражении – еще в ноябре она была 15,5%. По итогам года ROE достигла 21,1%. Прибыль всего IV квартала также оказалась наименьшей (494 млрд руб.) за все кварталы года из–за сезонного роста операционных расходов и переоценки облигаций, говорится в материалах ЦБ.
Худшими месяцами прошлого года по показателю прибыли помимо декабря были февраль (168 млрд руб.), сентябрь (196 млрд) и ноябрь (151 млрд), следует из данных ЦБ. Но тогда регулятор объяснял падение прибыли отрицательной валютной переоценкой, в частности, ростом ключевой ставки ЦБ и доходностей ОФЗ.
За счет формирования резервов в декабре были списаны отдельные крупные кредиты, что привело к значительному снижению корпоративной просроченной задолженности на 101 млрд руб. (–3,3%), пишет ЦБ. В розничном портфеле снижение просроченной задолженности было не таким существенным (–21 млрд руб., или 2%) и произошло главным образом в сегменте необеспеченного потребительского кредитования из–за списаний и продаж проблемных долгов.
81%, или 90 млрд руб., заработанной банками прибыли в декабре приходится на Сбербанк, еще 4 млрд руб. заработал ВТБ, следует из отчетностей банков по РСБУ. У обоих госбанков расходы на резервы в декабре сократились относительно ноября: расходы Сбербанка составили 4 млрд руб. (против 12,4 млрд руб. в ноябре), ВТБ доначислил резервов на 2,1 млрд руб. (6,4 млрд руб.).
В декабре существенно выросли средства граждан в банках (на 1,5 трлн руб., или 4,6%) – увеличились как срочные вклады (на 701 млрд руб., или +3,4%), так и остатки на текущих счетах (+841 млрд руб., или +6,7%). Высокий рост показателя в декабре традиционно обусловлен выплатой премий, а также авансированием социальных платежей из–за длительных праздников в начале января, объясняется в обзоре Банка России. Рост средств на срочных вкладах также поддерживается продолжающимся ростом депозитных ставок: средняя максимальная ставка по рублям увеличилась на 0,5 п. п. до 7,7% в третьей декаде декабря по сравнению с третьей декадой ноября.
Всего с начала года средства граждан выросли на 5,7% (год назад – на 4,2%) и достигли 34,6 трлн руб. Это ожидаемо, пишет ЦБ: экономическая ситуация нормализуется, доходность вкладов растет на фоне ключевой ставки, а рынки капитала накрыла волатильность.
Но основной приток денег в банки в 2021 г. обеспечили компании – средства юрлиц за год выросли на рекордную величину 18% и достигли 38,3 трлн руб. Это связано отчасти с хорошими показателями компаний, в частности, высокой валютой выручкой благодаря росту цен на экспортное сырье.