Помогут ли бумагам Ozon сильные финансовые результаты за 2021 год

Помогут ли бумагам Ozon сильные финансовые результаты за 2021 годАналитики верят в то, что стоимость расписок онлайн-ритейлера может вырасти более чем в 2 раза
Старейший российский интернет-магазин Ozon 2 февраля представил сильные предварительные операционные результаты за IV квартал и весь 2021 год. Валовой оборот товаров и услуг (GMV) в 2021 г. вырос в сравнении с 2020 г. более чем на 125% до 445 млрд руб. Рост показателя GMV превзошел и собственные прогнозы компании (ожидался рост на 120% год к году, г/г), и ожидания аналитиков (на 2%).
Столь высоких операционных результатов за год ритейлер достиг благодаря высокому товарообороту в IV квартале – показатель GMV за этот период взлетел в годовом выражении более чем на 130% до 175 млрд руб. Ozon успешно провел сезонную кампанию «Мегараспродажи» – в день холостяка и черную пятницу дневные обороты ритейлера достигли рекордных 6 млрд и 5 млрд руб. соответственно.