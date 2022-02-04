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Помогут ли бумагам Ozon сильные финансовые результаты за 2021 год

Аналитики верят в то, что стоимость расписок онлайн-ритейлера может вырасти более чем в 2 раза
Инга Сангалова
Ozon опубликовал показатели бизнеса за 2021 г., и они оказались лучше прогнозов самого онлайн-ритейлера / Евгений Разумный / Ведомости

Старейший российский интернет-магазин Ozon 2 февраля представил сильные предварительные операционные результаты за IV квартал и весь 2021 год. Валовой оборот товаров и услуг (GMV) в 2021 г. вырос в сравнении с 2020 г. более чем на 125% до 445 млрд руб. Рост показателя GMV превзошел и собственные прогнозы компании (ожидался рост на 120% год к году, г/г), и ожидания аналитиков (на 2%). 

Столь высоких операционных результатов за год ритейлер достиг благодаря высокому товарообороту в IV квартале – показатель GMV за этот период взлетел в годовом выражении более чем на 130% до 175 млрд руб. Ozon успешно провел сезонную кампанию «Мегараспродажи» – в день холостяка и черную пятницу дневные обороты ритейлера достигли рекордных 6 млрд и 5 млрд руб. соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных