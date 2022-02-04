Помогут ли бумагам Ozon сильные финансовые результаты за 2021 год

Старейший российский интернет-магазин Ozon 2 февраля представил сильные предварительные операционные результаты за IV квартал и весь 2021 год. Валовой оборот товаров и услуг (GMV) в 2021 г. вырос в сравнении с 2020 г. более чем на 125% до 445 млрд руб. Рост показателя GMV превзошел и собственные прогнозы компании (ожидался рост на 120% год к году, г/г), и ожидания аналитиков (на 2%).