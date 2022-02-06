В фокусе недели Pfizer, Walt Disney, Coca-Cola, «Башнефть», «Норникель», «Фосагро»

С 7 по 11 февраля финансовые результаты истекшего квартала огласят крупнейшие компании мира в различных секторах экономики, в том числе фармацевтический гигант Pfizer, биотехнологическая компания Amgen, производитель безалкогольных напитков Coca-Cola, медиагигант индустрии развлечений Walt Disney. Из российских эмитентов отчетность по МСФО выпустят нефтегазовая компания «Башнефть», металлургическая компания «Норникель» и производитель удобрений «Фосагро».