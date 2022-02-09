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Акции UC Rusal растут в цене: стоит ли их покупать

Ряд аналитиков верят, что рост цен на алюминий – долгосрочный тренд
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Большинство аналитиков позитивно оценивают перспективы акций Rusal на 2022 г. Рост цен на алюминий может продолжиться до $3300–3400 за 1 т / Ilya Naymushin / Reuters

Акции UC Rusal, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, в последние дни растут сильно быстрее рынка. 9 февраля они подорожали на 5,1% (80 руб. за штуку), за последние два дня – на 12,3%. За это же время отраслевой индекс металлов и добычи Мосбиржи вырос на 5,6%. За последний год бумаги Rusal подорожали более чем в 2 раза, но с момента пиковых значений октября 2021 г. (84 руб.) потеряли в цене почти 5%.

Бумаги материнской компании UC Rusal En+ прибавили 9 февраля в цене 3,26% с прошлого закрытия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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