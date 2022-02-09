Акции UC Rusal растут в цене: стоит ли их покупать

Акции UC Rusal, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, в последние дни растут сильно быстрее рынка. 9 февраля они подорожали на 5,1% (80 руб. за штуку), за последние два дня – на 12,3%. За это же время отраслевой индекс металлов и добычи Мосбиржи вырос на 5,6%. За последний год бумаги Rusal подорожали более чем в 2 раза, но с момента пиковых значений октября 2021 г. (84 руб.) потеряли в цене почти 5%.