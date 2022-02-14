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Топ-5 российских акций с высокой дивидендной доходностью

У бумаг металлургов самые высокие выплаты, но не самый высокий потенциал роста
Инга Сангалова
В 2022 г. многие российские компании могут выплатить рекордные дивиденды, считают эксперты / Максим Стулов / Ведомости

Российские компании выплачивают высокие дивиденды – одни из самых высоких в мире. По оценкам Bloomberg, средняя дивидендная доходность акций в мире сейчас не превышает 3%, тогда как в России в 2022 г. она ожидается выше 10%. Дивидендная доходность индекса Мосбиржи (в который входят 43 компании) растет с 2011 г., когда ее уровень не превышал 2%, говорится в обзоре SberCIB (есть у «Ведомостей»). В общей сложности компании из индекса выплатили в 2021 г. свыше 1 трлн руб. дивидендов, отмечают аналитики компании. По оценкам SberCIB, в 2022 г. дивидендные выплаты превысят 1,5 трлн руб., а дивидендная доходность индекса Мосбиржи подскочит с 5,7% в 2021 г. до рекордных 11,5% в 2022 г. и 10,9% в 2023 г.

Сильный рост дивидендной доходности индекса Мосбиржи обусловлен несколькими факторами, говорится в обзоре. Во-первых, в его составе более 60% компаний, ориентированных на экспорт, а они, как известно, стали главными бенефициарами ослабления рубля за 10 последних лет – с порядка 30 руб. (в 2011–2013 гг.) до более чем 60 руб. за доллар с 2015 г. Во-вторых, многие компании повысили норму дивидендных выплат: средний объем дивидендов компаний индекса вырос с 21% чистой прибыли в 2011 г. до 36% в 2021 г. А госкомпании правительство РФ и вовсе обязало направлять на выплату дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли. И наконец, у компаний из индекса Мосбиржи низкая долговая нагрузка: показатель чистый долг / EBITDA в 2021 г., равный 0,2, – один из самых низких в мире, а значит, компании могут меньше тратить на обслуживание долга и больше – на дивиденды, разъясняют эксперты SberCIB.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных