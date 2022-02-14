Топ-5 российских акций с высокой дивидендной доходностью

Сильный рост дивидендной доходности индекса Мосбиржи обусловлен несколькими факторами, говорится в обзоре. Во-первых, в его составе более 60% компаний, ориентированных на экспорт, а они, как известно, стали главными бенефициарами ослабления рубля за 10 последних лет – с порядка 30 руб. (в 2011–2013 гг.) до более чем 60 руб. за доллар с 2015 г. Во-вторых, многие компании повысили норму дивидендных выплат: средний объем дивидендов компаний индекса вырос с 21% чистой прибыли в 2011 г. до 36% в 2021 г. А госкомпании правительство РФ и вовсе обязало направлять на выплату дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли. И наконец, у компаний из индекса Мосбиржи низкая долговая нагрузка: показатель чистый долг / EBITDA в 2021 г., равный 0,2, – один из самых низких в мире, а значит, компании могут меньше тратить на обслуживание долга и больше – на дивиденды, разъясняют эксперты SberCIB.