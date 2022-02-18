Инвестидея: акции Cisco с потенциалом роста на 13–23%

Высокие темпы развития бизнеса обеспечили компании рост выручки в годовом исчислении на 6% до $12,7 млрд. При этом чистая прибыль на акцию (EPS) по стандартам GAAP выросла на 18% год к году до $0,71, а скорректированная чистая прибыль – на 6% год к году до $0,84 на акцию, сообщается на сайте Cisco.