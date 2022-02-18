Инвестидея: акции Cisco с потенциалом роста на 13–23%Компания улучшила прогноз по прибыли, увеличила размер дивидендов и объем buyback
Cisco Systems, крупнейший в мире производитель и поставщик сетевого оборудования для крупных холдингов и телекоммуникационных компаний, отчиталась за II квартал 2022 финансового года (завершился 29 января 2022 г.).
Высокие темпы развития бизнеса обеспечили компании рост выручки в годовом исчислении на 6% до $12,7 млрд. При этом чистая прибыль на акцию (EPS) по стандартам GAAP выросла на 18% год к году до $0,71, а скорректированная чистая прибыль – на 6% год к году до $0,84 на акцию, сообщается на сайте Cisco.
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