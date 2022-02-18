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Инвестидея: акции Cisco с потенциалом роста на 13–23%

Компания улучшила прогноз по прибыли, увеличила размер дивидендов и объем buyback
Инга Сангалова
Прогноз по прибыли на весь 2022 финансовый год Cisco повысила с $3,38–3,45 до $3,41–3,46 на акцию / Kim Kyung-Hoon / Reuters

Cisco Systems, крупнейший в мире производитель и поставщик сетевого оборудования для крупных холдингов и телекоммуникационных компаний, отчиталась за II квартал 2022 финансового года (завершился 29 января 2022 г.).

Высокие темпы развития бизнеса обеспечили компании рост выручки в годовом исчислении на 6% до $12,7 млрд. При этом чистая прибыль на акцию (EPS) по стандартам GAAP выросла на 18% год к году до $0,71, а скорректированная чистая прибыль – на 6% год к году до $0,84 на акцию, сообщается на сайте Cisco.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных