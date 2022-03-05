Власти не намерены отступать от идеи снижения максимальной ставки микрозайма

Госдума приняла в первом чтении закон, который предусматривает снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1 до 0,8% в день, максимального значения полной стоимости кредита с 365 до 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору кредита сроком до года со 150 до 130% от всей суммы. Власти уже два раза снижали максимальные размеры ежедневной процентной ставки по микозаймам – сначала с 2 до 1,5% в день, а затем с 1,5 до 1% в день. Дальнейшее снижение направлено на то, чтобы облегчить долговую нагрузку на граждан.