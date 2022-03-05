Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Власти не намерены отступать от идеи снижения максимальной ставки микрозайма

Несмотря на изменившиеся условия, законодатели готовы обсуждать лишь темпы снижения
Наталья Заруцкая
В текущих условиях снижение ставки будет для МФО на грани отрицательной рентабельности / Евгений Разумный / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении закон, который предусматривает снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1 до 0,8% в день, максимального значения полной стоимости кредита с 365 до 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору кредита сроком до года со 150 до 130% от всей суммы. Власти уже два раза снижали максимальные размеры ежедневной процентной ставки по микозаймам – сначала с 2 до 1,5% в день, а затем с 1,5 до 1% в день. Дальнейшее снижение направлено на то, чтобы облегчить долговую нагрузку на граждан.

Законопроект готовился в прошлом году и не учитывает текущую экономическую ситуацию, признал первый заместитель председателя комитета по финрынку Константин Бахарев в ходе пленарного заседания. При этом в Думе не оспаривают необходимость самого снижения максимальной ставки и предлагают в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению обсудить темпы ее снижения, отметил Бахарев. 

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных