Продажа валютной выручки и контроль за оттоком капитала укрепили рубль

Продажа валютной выручки и контроль за оттоком капитала укрепили рубльГлавный вопрос – сможет ли национальная валюта закрепиться на достигнутом уровне
Российская валюта заметно укрепилась с начала недели: за понедельник и вторник доллар и евро подешевели более чем на 10 руб. и 29 марта вечером стоили на Московской бирже 85,2 и 95,5 руб. соответственно. В моменте доллар стоил ниже 83 руб. впервые с 25 февраля.
Рубль достиг своих исторических максимумов 9 марта на уровне 120 руб./$ и 127 руб./евро по итогам торгов. Затем национальная валюта начала планомерно дорожать: с 10 марта доллар ослаб к рублю на 29%, евро – на 26%.
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