Продажа валютной выручки и контроль за оттоком капитала укрепили рубль

Российская валюта заметно укрепилась с начала недели: за понедельник и вторник доллар и евро подешевели более чем на 10 руб. и 29 марта вечером стоили на Московской бирже 85,2 и 95,5 руб. соответственно. В моменте доллар стоил ниже 83 руб. впервые с 25 февраля.