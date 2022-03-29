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Продажа валютной выручки и контроль за оттоком капитала укрепили рубль

Главный вопрос – сможет ли национальная валюта закрепиться на достигнутом уровне
Екатерина Литова
Рубль стабильно укрепляется уже с 10 марта / Евгений Разумный / Ведомости

Российская валюта заметно укрепилась с начала недели: за понедельник и вторник доллар и евро подешевели более чем на 10 руб. и 29 марта вечером стоили на Московской бирже 85,2 и 95,5 руб. соответственно. В моменте доллар стоил ниже 83 руб. впервые с 25 февраля.

Рубль достиг своих исторических максимумов 9 марта на уровне 120 руб./$ и 127 руб./евро по итогам торгов. Затем национальная валюта начала планомерно дорожать: с 10 марта доллар ослаб к рублю на 29%, евро – на 26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных