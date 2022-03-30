Мосбиржа возобновила торги БПИФами – что с ними делать

Мосбиржа возобновила торги БПИФами – что с ними делатьСтоит ли покупать БПИФы сейчас и какие именно
Во вторник, 29 марта, Московская биржа возобновила торги рядом биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФы) на акции российских компаний, на облигации, на инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. В частности, можно торговать тремя биржевыми фондами на акции: «Сбер – ответственные инвестиции», «МКБ – российские дивидендные акции» и «Дивидендные аристократы РФ» от «Финам менеджмента».
Главная особенность большинства БПИФов заключается в том, что они позволяют инвестировать сразу во множество акций или облигаций. Как правило, это снижает специфический риск одной компании и решает вопрос диверсификации. А увеличивать диверсификацию портфеля – это как раз то, что однозначно стоит делать сейчас, сходятся во мнении эксперты.
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