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Мосбиржа возобновила торги БПИФами – что с ними делать

Стоит ли покупать БПИФы сейчас и какие именно
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник, 29 марта, Московская биржа возобновила торги рядом биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФы) на акции российских компаний, на облигации, на инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. В частности, можно торговать тремя биржевыми фондами на акции: «Сбер – ответственные инвестиции», «МКБ – российские дивидендные акции» и «Дивидендные аристократы РФ» от «Финам менеджмента».

Главная особенность большинства БПИФов заключается в том, что они позволяют инвестировать сразу во множество акций или облигаций. Как правило, это снижает специфический риск одной компании и решает вопрос диверсификации. А увеличивать диверсификацию портфеля – это как раз то, что однозначно стоит делать сейчас, сходятся во мнении эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных