Мосбиржа возобновила торги БПИФами – что с ними делать

Главная особенность большинства БПИФов заключается в том, что они позволяют инвестировать сразу во множество акций или облигаций. Как правило, это снижает специфический риск одной компании и решает вопрос диверсификации. А увеличивать диверсификацию портфеля – это как раз то, что однозначно стоит делать сейчас, сходятся во мнении эксперты.