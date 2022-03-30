В Morgan Stanley делают ставку на зеленый водород

Спецоперация на Украине взбудоражила мировые энергетические рынки. Санкции в отношении России привели к рекордным ценам на нефть, газ и другие сырьевые товары. В условиях, когда ведущие экономики мира озадачены проблемой углеродной нейтральности, которой можно достичь в результате серьезного реформирования энергетической инфраструктуры для перехода на экологически чистые источники энергии, производство водорода получит дополнительный толчок к развитию, считают аналитики Morgan Stanley.