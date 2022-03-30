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В Morgan Stanley делают ставку на зеленый водород

ExxonMobil, Plug Power и Air Products and Chemicals выиграют от ускорения роста производства чистого водорода
Инга Сангалова
Hauke-Christian Dittrich / Picture alliance via Getty Images

Спецоперация на Украине взбудоражила мировые энергетические рынки. Санкции в отношении России привели к рекордным ценам на нефть, газ и другие сырьевые товары. В условиях, когда ведущие экономики мира озадачены проблемой углеродной нейтральности, которой можно достичь в результате серьезного реформирования энергетической инфраструктуры для перехода на экологически чистые источники энергии, производство водорода получит дополнительный толчок к развитию, считают аналитики Morgan Stanley.

Водород используется в самых разных областях, в том числе как топливо для грузовиков, но высокая стоимость и энергоемкость производства ограничивают его широкое применение. Многие страны увеличивают субсидии для производителей альтернативных источников энергии и производители чистого водорода также будут в числе бенефициаров, уверены эксперты инвестбанка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных