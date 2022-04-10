Банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам

Банки начали снижать ставки по кредитам и вкладамНо уровень кредитных ставок для заемщиков все еще запредельный
С понедельника ключевая ставка Банка России опустится с 20 до 17% годовых. Комментируя это решение 8 апреля, регулятор допустил «возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Очередное заседание совета директоров пройдет 29 апреля: в этот день ставка может быть снижена до 15%, прогнозировали ранее экономисты, опрошенные «Ведомостями».
Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ подстегнуло банки активнее снижать ставки по своим продуктам, в особенности по кредитам.
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