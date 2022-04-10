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Банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам

Но уровень кредитных ставок для заемщиков все еще запредельный
Наталья Заруцкая
Банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам / Евгений Разумный / Ведомости

С понедельника ключевая ставка Банка России опустится с 20 до 17% годовых. Комментируя это решение 8 апреля, регулятор допустил «возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Очередное заседание совета директоров пройдет 29 апреля: в этот день ставка может быть снижена до 15%, прогнозировали ранее экономисты, опрошенные «Ведомостями».

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ подстегнуло банки активнее снижать ставки по своим продуктам, в особенности по кредитам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных