Российские металлурги отказываются от выплат дивидендов

Российские металлурги отказываются от выплат дивидендовЭто будет удерживать инвесторов от покупок акций сталеваров, но ненадолго
Руководство «Северстали» не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за I квартал 2022 г. и IV квартал 2021 г., сообщила компания. Итоговое решение о выплате дивидендов будет вынесено на годовом общем собрании акционеров 20 мая, а пока компания решила также временно не публиковать свою финансовую отчетность за I квартал 2022 г. Значительная часть акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим, объяснила компания. Ранее подобное решение приняло и руководство НЛМК, а Evraz отменил финальные дивиденды за 2021 г.
Компании хотят иметь повышенный уровень денежных средств во время неопределенности и изменений в бизнесе, поставках, проведении платежей, поясняет инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Иван Малина. Также, по его словам, конечные бенефициары, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях за рубежом, пока не могут получить выплаты, поэтому, вероятно, такие компании предпочтут не выплачивать дивиденды до перерегистрации в российской юрисдикции. Вероятность дивидендных выплат у сталеваров по итогам 2022 г. значительно выше промежуточных дивидендных выплат в 2022 г., считает Малина.