Российские металлурги отказываются от выплат дивидендов

Руководство «Северстали» не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за I квартал 2022 г. и IV квартал 2021 г., сообщила компания. Итоговое решение о выплате дивидендов будет вынесено на годовом общем собрании акционеров 20 мая, а пока компания решила также временно не публиковать свою финансовую отчетность за I квартал 2022 г. Значительная часть акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим, объяснила компания. Ранее подобное решение приняло и руководство НЛМК, а Evraz отменил финальные дивиденды за 2021 г.