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Российские металлурги отказываются от выплат дивидендов

Это будет удерживать инвесторов от покупок акций сталеваров, но ненадолго
Инга Сангалова
Российские металлурги отказываются от выплат дивидендов / Андрей Махонин / Ведомости

Руководство «Северстали» не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за I квартал 2022 г. и IV квартал 2021 г., сообщила компания. Итоговое решение о выплате дивидендов будет вынесено на годовом общем собрании акционеров 20 мая, а пока компания решила также временно не публиковать свою финансовую отчетность за I квартал 2022 г. Значительная часть акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим, объяснила компания. Ранее подобное решение приняло и руководство НЛМК, а Evraz отменил финальные дивиденды за 2021 г.

Компании хотят иметь повышенный уровень денежных средств во время неопределенности и изменений в бизнесе, поставках, проведении платежей, поясняет инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Иван Малина. Также, по его словам, конечные бенефициары, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях за рубежом, пока не могут получить выплаты, поэтому, вероятно, такие компании предпочтут не выплачивать дивиденды до перерегистрации в российской юрисдикции. Вероятность дивидендных выплат у сталеваров по итогам 2022 г. значительно выше промежуточных дивидендных выплат в 2022 г., считает Малина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных