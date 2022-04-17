«Аэрофлот»: поможет ли его акциям господдержка

Государственная помощь поддержит авиаотрасль, считают эксперты, но только денежных вливаний недостаточно. Для «Аэрофлота» санкции Запада – главная проблема, говорит аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева. ЕС ввел запрет на лизинг и поставку самолетов, запчастей и оборудования, а также на оказание страховых услуг российским авиакомпаниям. Приостановила техническое обслуживание и поставки запчастей российским авиаперевозчикам также и американская Boeing. Теперь, говорит Пырьева, авиаотрасли надо наращивать внутренний рынок, развивать внутренний туризм, налаживать международные контакты с дружественными странами и медленно, но верно увеличивать загруженность авиакомпаний.