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«Аэрофлот»: поможет ли его акциям господдержка

Для роста стоимости бумаг нужны другие драйверы – только госпомощи недостаточно
Инга Сангалова
Поскольку «Аэрофлот» – крупнейший российский авиаперевозчик с долей рынка в 41%, то и основная часть из выделенных первым пакетом помощи 19,5 млрд должна отойти ему, считают аналитики / Максим Стулов / Ведомости

Правительство выделит авиакомпаниям 19,5 млрд руб. на возврат денег пассажирам за отмененные из-за санкций рейсы, сообщил 14 апреля председатель российского правительства Михаил Мишустин. Это лишь первый пакет помощи авиакомпаниям в рамках намеченных мер по поддержке всей отрасли – на поддержку авиакомпаний и аэропортов в 2022 г. российское правительство направит 311 млрд руб. Еще 110 млрд руб. власти выделят на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 г.

Государственная помощь поддержит авиаотрасль, считают эксперты, но только денежных вливаний недостаточно. Для «Аэрофлота» санкции Запада – главная проблема, говорит аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева. ЕС ввел запрет на лизинг и поставку самолетов, запчастей и оборудования, а также на оказание страховых услуг российским авиакомпаниям. Приостановила техническое обслуживание и поставки запчастей российским авиаперевозчикам также и американская Boeing. Теперь, говорит Пырьева, авиаотрасли надо наращивать внутренний рынок, развивать внутренний туризм, налаживать международные контакты с дружественными странами и медленно, но верно увеличивать загруженность авиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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