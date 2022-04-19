«Русгидро» представит операционные результаты за I квартал 2022 года

Гидровыработка сложно поддается прогнозированию, так как зависит от водности (количество воды в реках и водохранилищах. – «Ведомости»), осадков и проч., отмечает аналитик BCS Global Markets Дмитрий Булгаков. Оперативные данные Системного оператора Единой энергетической системы России указывают на снижение выработки на ГЭС Единой энергосистемы России на 1,8% год к году (до 46,5 млрд кВт ч) в I квартале 2022 г. и на 3,3% (до 15,9 млрд кВт ч) в марте этого года, продолжает эксперт. Поскольку «Русгидро» является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии в России, справедливо будет предположить, что похожие тренды мы увидим и в компании, считает Булгаков.