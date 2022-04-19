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«Русгидро» представит операционные результаты за I квартал 2022 года

Аналитики ждут решения компании по дивидендам за 2021 год
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

«Русгидро» представит операционные результаты за I квартал 2022 г. в четверг, 21 апреля. Эксперты не исключают, что результаты этого квартала могут быть слабее I квартала 2021 г.

Гидровыработка сложно поддается прогнозированию, так как зависит от водности (количество воды в реках и водохранилищах. – «Ведомости»), осадков и проч., отмечает аналитик BCS Global Markets Дмитрий Булгаков. Оперативные данные Системного оператора Единой энергетической системы России указывают на снижение выработки на ГЭС Единой энергосистемы России на 1,8% год к году (до 46,5 млрд кВт ч) в I квартале 2022 г. и на 3,3% (до 15,9 млрд кВт ч) в марте этого года, продолжает эксперт. Поскольку «Русгидро» является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии в России, справедливо будет предположить, что похожие тренды мы увидим и в компании, считает Булгаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных