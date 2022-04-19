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В России появилась новая платежная система

Рынку компания «Хелло» и ее бенефициары малоизвестны
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Пока сайт новой платежной системы hellopay.online, указанный в реестре ЦБ, не запущен / Максим Стулов / Ведомости

В реестре операторов платежных систем Банка России появился новый игрок – платежная система Hello, зарегистрированная регулятором 15 апреля. Оператор новой системы – ООО «Хелло». Согласно данным ЦБ, ООО будет выполнять функции клирингового (прием распоряжений о переводе) и операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) центра при платежах и переводах. Функции расчетного центра – исполнение распоряжений на перевод средств – взял на себя Транскапиталбанк.

Реестр ЦБ обновляется нечасто: последний раз в декабре 2020 г. оператором своей собственной, одноименной, системы стал Россельхозбанк, а до этого, в 2018 г., – Газпромбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных