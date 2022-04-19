В России появилась новая платежная система

В России появилась новая платежная системаРынку компания «Хелло» и ее бенефициары малоизвестны
В реестре операторов платежных систем Банка России появился новый игрок – платежная система Hello, зарегистрированная регулятором 15 апреля. Оператор новой системы – ООО «Хелло». Согласно данным ЦБ, ООО будет выполнять функции клирингового (прием распоряжений о переводе) и операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) центра при платежах и переводах. Функции расчетного центра – исполнение распоряжений на перевод средств – взял на себя Транскапиталбанк.
Реестр ЦБ обновляется нечасто: последний раз в декабре 2020 г. оператором своей собственной, одноименной, системы стал Россельхозбанк, а до этого, в 2018 г., – Газпромбанк.
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