В России появилась новая платежная система

В реестре операторов платежных систем Банка России появился новый игрок – платежная система Hello, зарегистрированная регулятором 15 апреля. Оператор новой системы – ООО «Хелло». Согласно данным ЦБ, ООО будет выполнять функции клирингового (прием распоряжений о переводе) и операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) центра при платежах и переводах. Функции расчетного центра – исполнение распоряжений на перевод средств – взял на себя Транскапиталбанк.