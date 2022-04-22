Власти сняли запрет на выплату дивидендов компанией при получении льготного кредита

Вопросы по выплатам дивидендов госкомпаниями будут рассматриваться индивидуально, сообщил представитель Минфина. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов говорил, что министерство будет предлагать госбанкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 г. на фоне санкционного давления на российский финансовый сектор. Госкомпании традиционно платят дивиденды в размере не менее чем 50% от чистой прибыли. 25 февраля Банк России также рекомендовал банкам, соблюдающим надбавки, отложить выплаты дивидендов и вознаграждения топ-менеджменту.