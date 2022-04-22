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Власти сняли запрет на выплату дивидендов компанией при получении льготного кредита

Ранее с такой инициативой выступал РСПП
Анастасия Бойко Антон Козлов
Вопросы по выплатам дивидендов госкомпаниями будут рассматриваться индивидуально, сообщил представитель Минфина / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство сняло запрет на выплату дивидендов для крупных компаний, получивших специальный антикризисный льготный кредит на поддержание текущей деятельности. Они смогут выплачивать дивиденды, но только из собственных средств. Это следует из принятых правительством изменений в правила предоставления госсубсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли. Прежние условия предоставления кредита подразумевали запрет на объявление и выплату дивидендов заемщиком в течение действия кредитного договора.

Представитель кабмина подтвердил, что принятые изменения позволяют выплачивать системообразующим предприятиям, взявшим льготный кредит, дивиденды из собственных средств. При этом под запретом остается выплата дивидендов из средств кредита, поэтому банки будут предоставлять в Минпромторг отчет о целевом использовании средств по кредитным договорам, полученным заемщиками, добавил собеседник.

Вопросы по выплатам дивидендов госкомпаниями будут рассматриваться индивидуально, сообщил представитель Минфина. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов говорил, что министерство будет предлагать госбанкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 г. на фоне санкционного давления на российский финансовый сектор. Госкомпании традиционно платят дивиденды в размере не менее чем 50% от чистой прибыли. 25 февраля Банк России также рекомендовал банкам, соблюдающим надбавки, отложить выплаты дивидендов и вознаграждения топ-менеджменту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных