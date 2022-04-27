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В ВТБ и Сбербанке рассказали о резком росте числа новых клиентов

Банкам удалось привлечь новых клиентов благодаря высоким ставкам по вкладам
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

За I квартал свои деньги в ВТБ разместили больше 600 000 новых вкладчиков, а клиентская база банка с начала года выросла на 100 000 клиентов, рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления Анатолий Печатников. На начало 2022 г. в банке было более 16 млн активных клиентов – 15 млн рублевых и 1 млн валютных. В Сбербанке также наблюдается существенный рост количества розничных клиентов как в отделениях, так и в цифровых сервисах, говорит его представитель: по итогам I квартала количество розничных клиентов увеличилось более чем на 400 000 и сейчас составляет 104,2 млн.

После начала спецоперации и введения жестких санкций западных стран против ВТБ клиенты, у которых на счетах хранился хотя бы $1, были обеспокоены за валютные остатки на счетах и иностранные ценные бумаги в своем портфеле, отметил Печатников. Часть этих клиентов либо переведут свои вклады в рубли внутри ВТБ, либо уйдут, предпочтя работать с банками, которые пока не попали под ограничения – и с точки зрения валютных переводов, и с точки зрения технологий, предположил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных