В ВТБ и Сбербанке рассказали о резком росте числа новых клиентов

За I квартал свои деньги в ВТБ разместили больше 600 000 новых вкладчиков, а клиентская база банка с начала года выросла на 100 000 клиентов, рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления Анатолий Печатников. На начало 2022 г. в банке было более 16 млн активных клиентов – 15 млн рублевых и 1 млн валютных. В Сбербанке также наблюдается существенный рост количества розничных клиентов как в отделениях, так и в цифровых сервисах, говорит его представитель: по итогам I квартала количество розничных клиентов увеличилось более чем на 400 000 и сейчас составляет 104,2 млн.