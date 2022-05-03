Олег Тиньков и «Тинькофф банк» поспорили о бренде

Олег Тиньков и «Тинькофф банк» поспорили о брендеПо официальным данным, банк не владеет товарными знаками «Тинькофф», а только использует их
Олег Тиньков попрощался с Россией и своим бизнесом: он «за копейки» продал свою долю в группе «Тинькофф» «Интерросу» Владимира Потанина, а также забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha – они принадлежат его семье, написал бизнесмен в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В «Тинькофф банке» на это заявили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат финансовому учреждению.
Согласно данным СПАРК, «Тинькофф банк» не владеет каким-либо товарным знаком с названием «Тинькофф», ему принадлежат два товарных знака «ВК Вкармане». Но банк является лицензиатом (имеет право использования товарных знаков до определенного времени) 10 товарных знаков, среди которых текущий логотип-герб банка, Tinkoff, «Тинькофф», Tinkoff digital, «Тинькофф кредитные системы», «ТКС банк», TCS Bank и проч. Владельцем всех этих знаков являются компании «Ларкпарк сервисиз инк» с Виргинских островов, «Трайдент траст компани» с Британских Виргинских островов (БВО) и «Трайдент чэмберз» (БВО). Та же схема действует с товарными знаками «Тинькофф страхование».