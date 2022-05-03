Олег Тиньков и «Тинькофф банк» поспорили о бренде

Олег Тиньков попрощался с Россией и своим бизнесом: он «за копейки» продал свою долю в группе «Тинькофф» «Интерросу» Владимира Потанина, а также забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha – они принадлежат его семье, написал бизнесмен в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В «Тинькофф банке» на это заявили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат финансовому учреждению.