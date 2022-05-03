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Олег Тиньков и «Тинькофф банк» поспорили о бренде

По официальным данным, банк не владеет товарными знаками «Тинькофф», а только использует их
Наталья Заруцкая Мария Истомина
В настоящее время и банк, и страховая компания сохраняют названия, содержащие в фирменном наименовании фамилию основателя, так как закон охраняет фирменное наименование, которое принадлежит самой компании / Евгений Разумный / Ведомости

Олег Тиньков попрощался с Россией и своим бизнесом: он «за копейки» продал свою долю в группе «Тинькофф» «Интерросу» Владимира Потанина, а также забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha – они принадлежат его семье, написал бизнесмен в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В «Тинькофф банке» на это заявили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат финансовому учреждению.

Согласно данным СПАРК, «Тинькофф банк» не владеет каким-либо товарным знаком с названием «Тинькофф», ему принадлежат два товарных знака «ВК Вкармане». Но банк является лицензиатом (имеет право использования товарных знаков до определенного времени) 10 товарных знаков, среди которых текущий логотип-герб банка, Tinkoff, «Тинькофф», Tinkoff digital, «Тинькофф кредитные системы», «ТКС банк», TCS Bank и проч. Владельцем всех этих знаков являются компании «Ларкпарк сервисиз инк» с Виргинских островов, «Трайдент траст компани» с Британских Виргинских островов (БВО) и «Трайдент чэмберз» (БВО). Та же схема действует с товарными знаками «Тинькофф страхование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных