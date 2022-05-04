«Аэрофлот» дополнительно выпустит 5,4 млрд акций

Докапитализация скорее связана с общими финансовыми сложностями «Аэрофлота» на данный момент, считает руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. Дополнительная эмиссия поможет решить ряд вопросов: удовлетворить потребность в средствах для выкупа самолетов из лизинга и возобновить международные перелеты – эти перевозки самые маржинальные, но сейчас число перелетов за рубеж резко сократилось, продолжает Харин. Стоимость авиаперелетов сейчас под давлением: предложение выше спроса, кроме того, существенно выросли цены на топливо, что компании также приходится учитывать даже с учетом демпферной компенсации, объясняет аналитик.