«Аэрофлот» дополнительно выпустит 5,4 млрд акций

«Аэрофлот» дополнительно выпустит 5,4 млрд акцийЧасть денег авиакомпания может направить на выкуп самолетов из лизинга
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил дополнительную эмиссию до 5,4 млрд акций по цене 34 руб. 29 коп. за бумагу, следует из итогов его внеочередного заседания. «Предложить общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" увеличить уставный капитал ПАО "Аэрофлот" путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 5 424 308 073», – говорится в сообщении.
Если допэмиссия будет проведена в полном объеме, то «Аэрофлот» может получить около 186 млрд руб. Цена одной акции «Аэрофлота» по итогам закрытия торгов на Мосбирже 29 апреля составила 31,14 руб. Сейчас бумаги авиакомпании растут на 1,4% (31,56 руб.).
Акции размещаются по открытой подписке. Собрание акционеров «Аэрофлота», на котором будет рассматриваться вопрос допэмиссии, пройдет 3 июня 2022 г.
Уставный капитал «Аэрофлота» на данный момент составляет 2,4 млрд акций. Российская федерация – крупнейший держатель пакета акций авиакомпании, государству принадлежит 57,3% от общего количества бумаг. В свободном обращении находится 40,7% акций.
Источником докапитализации «Аэрофлота» может стать Фонд национального благосостояния (ФНБ), он может направить на поддержку авиаперевозчика 107 млрд руб., писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще примерно 57 млрд руб. предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских авиакомпаний, кроме тех, что входят в группу «Аэрофлот» («Победа» и «Россия»).
«Аэрофлот» последний раз докапитализировали в 2020 г. на фоне пандемии и остановки полетов: компания тогда привлекла 80 млрд руб. Цена размещения составляла 60 руб. за акцию. При этом акции на 50 млрд руб. выкупило государство на средства ФНБ.
Дополнительная эмиссия акций – закономерное явление после заявления правительства о готовности докапитализировать «Аэрофлот», говорит начальник управления анализа рынков «Открытие инвестиции» Антон Затолокин. Скорее всего, предложение бумаг не будет активно продвигаться публично, а в покупке основное участие примут госинституты. Покупка бумаг «Аэрофлота» соответствует мерам поддержки ключевого игрока авиаотрасли, продолжает Затолокин, при этом, скорее всего, планы властей на бумаги долгосрочны. Если предложение акций будет публичным, покупкой могут также заинтересоваться крупные частные инвесторы и независимые управляющие компании, но последних, вероятно, могут отпугнуть условия неопределенности, заключает эксперт.
Докапитализация скорее связана с общими финансовыми сложностями «Аэрофлота» на данный момент, считает руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. Дополнительная эмиссия поможет решить ряд вопросов: удовлетворить потребность в средствах для выкупа самолетов из лизинга и возобновить международные перелеты – эти перевозки самые маржинальные, но сейчас число перелетов за рубеж резко сократилось, продолжает Харин. Стоимость авиаперелетов сейчас под давлением: предложение выше спроса, кроме того, существенно выросли цены на топливо, что компании также приходится учитывать даже с учетом демпферной компенсации, объясняет аналитик.
Совет директоров «Аэрофлота» 25 апреля планировал обсудить реализацию права досрочного выкупа восьми Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды.
После начала спецоперации на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри России также частично ограничено: с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны. Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.
В январе-феврале 2022 г. российские авиакомпании перевезли 14,051 млн пассажиров, из которых 3 млн пришлось на «Аэрофлот», следует из данных Росавиации (более свежих данных нет). «Победа» перевезла 2,2 млн пассажиров, «Россия» – 667 412.
14 апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит авиакомпаниям 19,5 млрд руб. на возврат денег пассажирам за отмененные из-за санкций рейсы. В рамках мер по поддержке авиакомпаний в 2022 г. правительство также направит 311 млрд руб. В это число включено 110 млрд руб., выделенные на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 г. 27 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство будет докапитализировать «Аэрофлот».