Крупные торговые сети активно внедряют оплату покупок по QR-коду

Возможность оплаты товаров по QR-коду появилась в магазинах всех форматов розничной сети «Магнит»: у дома, в супер- и гипермаркетах, «Магнит косметик» и аптеках. На 31 марта 2022 г. компания насчитывала 26 605 торговых точек в 67 регионах России. Ежедневно магазины «Магнита» посещает почти 15 млн человек, а участниками программы лояльности сети является более 61 млн человек. «Магнит», в частности, надеется таким образом существенно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей – эквайринг.