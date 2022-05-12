Крупные торговые сети активно внедряют оплату покупок по QR-коду«Магнит» запустил сервис во всех своих магазинах, другие ритейлеры также планируют расширять оплату по СБП
Все больше торговых сетей запускает оплату товаров через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду на фоне ограничений работы платежных сервисов с помощью смартфона. Торговая сеть «Магнит» 11 мая заявила, что запустила сервис во всех своих магазинах.
Возможность оплаты товаров по QR-коду появилась в магазинах всех форматов розничной сети «Магнит»: у дома, в супер- и гипермаркетах, «Магнит косметик» и аптеках. На 31 марта 2022 г. компания насчитывала 26 605 торговых точек в 67 регионах России. Ежедневно магазины «Магнита» посещает почти 15 млн человек, а участниками программы лояльности сети является более 61 млн человек. «Магнит», в частности, надеется таким образом существенно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей – эквайринг.