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Крупные торговые сети активно внедряют оплату покупок по QR-коду

«Магнит» запустил сервис во всех своих магазинах, другие ритейлеры также планируют расширять оплату по СБП
Наталья Заруцкая Маргарита Соболь
Оплата по QR-коду доступна и планируется к масштабированию в других крупных сетях / Евгений Разумный / Ведомости

Все больше торговых сетей запускает оплату товаров через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду на фоне ограничений работы платежных сервисов с помощью смартфона. Торговая сеть «Магнит» 11 мая заявила, что запустила сервис во всех своих магазинах.

Возможность оплаты товаров по QR-коду появилась в магазинах всех форматов розничной сети «Магнит»: у дома, в супер- и гипермаркетах, «Магнит косметик» и аптеках. На 31 марта 2022 г. компания насчитывала 26 605 торговых точек в 67 регионах России. Ежедневно магазины «Магнита» посещает почти 15 млн человек, а участниками программы лояльности сети является более 61 млн человек. «Магнит», в частности, надеется таким образом существенно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей – эквайринг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных