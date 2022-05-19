Брокеры планируют дать инвесторам доступ к бумагам дружественных бирж

Брокеры планируют дать инвесторам доступ к бумагам дружественных биржИм придется расширять аналитическое покрытие – инструменты площадок Азии менее понятны инвесторам в отличие от США или Европы
Профучастники все больше задумываются о предоставлении доступа клиентам к инструментам торговых площадок дружественных стран. «Финам» планирует до конца 2022 г. дать инвесторам прямой доступ к 5–7 новым иностранным торговым площадкам помимо США и Гонконга, заявил председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков на конференции «Эксперт РА» 18 мая.
«Российский рынок все-таки небольшой и по количеству инструментов, и по ликвидности. Азиатские рынки клиентам интересны, соответственно, смотрим на широкий круг инструментов – Вьетнам, Индия, Малайзия, Шанхай, Латинская Америка, прежде всего Бразилия», – рассказал Кочетков «Ведомостям». Сейчас брокер предоставляет прямой доступ к американским площадкам NYSE и NASDAQ, а также к бирже Гонконга (Hong Kong Exchange). Список конкретных бирж в «Финаме» пока не называют.