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Брокеры планируют дать инвесторам доступ к бумагам дружественных бирж

Им придется расширять аналитическое покрытие – инструменты площадок Азии менее понятны инвесторам в отличие от США или Европы
Инга Сангалова Софья Шелудченко
Крупнейшей торговой площадкой континентального Китая является Шанхайская фондовая биржа (SSE) / Claro Cortes / Reuters

Профучастники все больше задумываются о предоставлении доступа клиентам к инструментам торговых площадок дружественных стран. «Финам» планирует до конца 2022 г. дать инвесторам прямой доступ к 5–7 новым иностранным торговым площадкам помимо США и Гонконга, заявил председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков на конференции «Эксперт РА» 18 мая.

«Российский рынок все-таки небольшой и по количеству инструментов, и по ликвидности. Азиатские рынки клиентам интересны, соответственно, смотрим на широкий круг инструментов – Вьетнам, Индия, Малайзия, Шанхай, Латинская Америка, прежде всего Бразилия», – рассказал Кочетков «Ведомостям». Сейчас брокер предоставляет прямой доступ к американским площадкам NYSE и NASDAQ, а также к бирже Гонконга (Hong Kong Exchange). Список конкретных бирж в «Финаме» пока не называют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных