Брокеры планируют дать инвесторам доступ к бумагам дружественных бирж

«Российский рынок все-таки небольшой и по количеству инструментов, и по ликвидности. Азиатские рынки клиентам интересны, соответственно, смотрим на широкий круг инструментов – Вьетнам, Индия, Малайзия, Шанхай, Латинская Америка, прежде всего Бразилия», – рассказал Кочетков «Ведомостям». Сейчас брокер предоставляет прямой доступ к американским площадкам NYSE и NASDAQ, а также к бирже Гонконга (Hong Kong Exchange). Список конкретных бирж в «Финаме» пока не называют.