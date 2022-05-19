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Банки все реже возвращают гражданам украденные мошенниками деньги

Доля возврата падает с 2019 года, а о решении проблемы банки и регулятор пока не договорились
Наталья Заруцкая
Больше всего мошенники традиционно крадут через мобильный банкинг / Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Жертвам мошенников все реже удается вернуть похищенное обманным путем. В I квартале злоумышленники украли у клиентов банков 3,3 млрд руб., это на 14% больше того же периода год назад, говорится в отчете Банка России. Из украденного вернули клиентам всего 6,2%, или 204,2 млн руб., тогда как год назад доля возврата была 7,3%, или 210 млн руб., – этот показатель падает с 2019 г. Проблема связана с тем, что разглашение данных третьим лицам снимает ответственность с банков.

Относительно IV квартала 2021 г., когда у граждан украли около 4,5 млрд руб., общая сумма похищенных средств снизилась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных