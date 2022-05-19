Банки все реже возвращают гражданам украденные мошенниками деньги

Жертвам мошенников все реже удается вернуть похищенное обманным путем. В I квартале злоумышленники украли у клиентов банков 3,3 млрд руб., это на 14% больше того же периода год назад, говорится в отчете Банка России. Из украденного вернули клиентам всего 6,2%, или 204,2 млн руб., тогда как год назад доля возврата была 7,3%, или 210 млн руб., – этот показатель падает с 2019 г. Проблема связана с тем, что разглашение данных третьим лицам снимает ответственность с банков.