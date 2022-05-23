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Мосбиржа возобновила торги 10 БПИФами на иностранные акции

Из-за падения американского рынка ряд компаний и секторов могут краткосрочно быть под давлением
Инга Сангалова
Торги БПИФами стартовали в первую очередь в силу готовности инфраструктурных организаций возобновить по ним торги, а также возможности проводить операции с ценными бумагами в составе фондов / Евгений Разумный / Ведомости

Мосбиржа с 23 мая возобновила торги паями 10 БПИФов на иностранные ценные бумаги. Теперь инвесторам доступны четыре фонда под управлением «Тинькофф» и по три фонда от «Райффайзен капитала» и «Альфа-капитала»:

TSOX – «Тинькофф НАСДАК полупроводники»;

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных