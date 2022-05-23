Мосбиржа возобновила торги 10 БПИФами на иностранные акции

Мосбиржа возобновила торги 10 БПИФами на иностранные акцииИз-за падения американского рынка ряд компаний и секторов могут краткосрочно быть под давлением
Мосбиржа с 23 мая возобновила торги паями 10 БПИФов на иностранные ценные бумаги. Теперь инвесторам доступны четыре фонда под управлением «Тинькофф» и по три фонда от «Райффайзен капитала» и «Альфа-капитала»:
TSOX – «Тинькофф НАСДАК полупроводники»;
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