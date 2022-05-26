Рубль резко ослаб после внепланового снижения ключевой ставки

Пока на рынке нет консенсуса относительно равновесного курса, поэтому мы видим серьезные колебания, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Но он не берется делать краткосрочные прогнозы о стабилизации курса и его уровне, потому что нет данных об экспорте и импорте, о текущих операциях и других показателях платежного баланса, без которых невозможно понять, куда двигается курс. По его словам, пока только понятно, что курс доллара будет ниже 70 руб./$.