Рубль резко ослаб после внепланового снижения ключевой ставкиЗа последние два дня он подешевел на 15% к евро и на 16% – к доллару
Рубль резко ослаб после внепланового снижения ключевой ставки до 11% и снижения для экспортеров нормы обязательной продажи валютной выручки: за последние два дня национальная валюта подешевела на 15% к евро и на 16% – к доллару
Рубль по итогам торгов 26 мая ослаб на 10% к доллару, до 65,5 руб./$, и на 12% к евро, до 68 руб., свидетельствуют данные -Московской биржи. Это произошло на фоне снижения ключевой ставки Банком России на внеплановом заседании сразу на 3 п. п. до 11%.
Все последние недели начиная с середины марта рубль стабильно укреплялся после введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ. 24 мая курс доллара на закрытии достиг своего минимального значения с 2018 г. – 56,8 руб./$, а евро упал до минимумов 2017 г. и достиг 60,1 руб. После этого началось стремительное ослабление рубля – к закрытию торгов 25 мая доллар прибавил сразу 2,5 руб., а евро – 2,1 руб. В итоге за два дня доллар подрос на 8,5 руб. (16%), а евро – на 9,5 руб. (15%).
Своих максимумов доллар и евро достигли 10 марта, когда стоили на Мосбирже 121,5 и 132,4 руб. соответственно.
Продолжительное укрепление рубля стало одной из причин, которые повлияли на решение ЦБ внепланово снизить ставку, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отмечает, что крепкий рубль помогает снизить стоимость импортных товаров и замедлить инфляцию. Недельные данные Росстата показали дефляцию: с 14 по 20 мая цены снизились на 0,2%. С другой стороны, слишком сильный рубль невыгоден для бюджета России, который почти на 40% наполняется нефтегазовыми доходами экспортеров. До начала специальной военной операции бюджет строился на прогнозе курса доллара 72,1 руб./$ по итогам 2022 г.
Основным триггером ослабления рубля стало решение ЦБ – консенсус ожиданий предусматривал снижение ставки до 12%, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. На резкое падение рубля могло повлиять и недавнее снижение с 80 до 50% норматива для экспортеров по продаже валютной выручки, добавил он. 26 мая ЦБ продолжил смягчать валютный контроль: регулятор увеличил срок обязательной реализации экспортерами валютной выручки до 120 дней. Ранее срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней. Также среди других причин, которые повлияли на ослабление рубля, – окончание налогового периода, исчерпание навеса продаж газа за рубли по новой схеме и повышение спекулятивного спроса на валюту после довольно агрессивных вербальных интервенций властей против рубля, сказал директор по инвестициям УК «Локо-инвест» Дмитрий Полевой.
Пока на рынке нет консенсуса относительно равновесного курса, поэтому мы видим серьезные колебания, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Но он не берется делать краткосрочные прогнозы о стабилизации курса и его уровне, потому что нет данных об экспорте и импорте, о текущих операциях и других показателях платежного баланса, без которых невозможно понять, куда двигается курс. По его словам, пока только понятно, что курс доллара будет ниже 70 руб./$.
Фундаментально условия пока остаются прежними – высокий профицит текущего счета и валютные ограничения, поэтому вряд ли рубль продолжит дешеветь такими же темпами и дальше, считает Полевой. Пока, по его мнению, возможна стабилизация в широком диапазоне 60–70 руб./$. По оценке Бахтина, краткосрочно курс рубля к доллару может консолидироваться на уровне 62–66 руб./$, а в июне постепенно сместиться в направлении 70 руб./$.
В ближайшие месяцы на фоне того, что торговые операции остаются большим поставщиком потоков валюты, рубль будет стабилизироваться, а стоимость доллара окажется уже в ближайшем месяце на уровне 60 руб./$, считает экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. Во втором полугодии будет происходить плавное ослабление рубля, уверена она: все зависит от введения торговых санкций, если их не введут – доллар закроет год на уровне 70 руб./$, а если введут – 85 руб./$.