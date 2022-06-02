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Банки просят Хуснуллина и ЦБ не ограничивать предельную ставку ипотеки до конца года

С июля для ипотеки вводится ограничение полной стоимости – около 40% кредитов банки могут не выдать из-за риска нарушить закон
Наталья Заруцкая
Одним из ключевых финансовых механизмов поддержки строительной отрасли является ипотека, пишет Ассоциация банков России в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину  / Евгений Разумный / Ведомости

Банки опасаются остановки ипотечного кредитования в III квартале из-за того, что с июля для этих ссуд начнет действовать ограничение полной стоимости кредита (ПСК) – среднерыночное значение запрещено превышать более чем на треть, но ЦБ считает его с большим лагом. Ассоциация банков России (АБР) направила письма заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину и ЦБ (есть в распоряжении «Ведомостей») с просьбой до конца года не применять ограничение ПСК для ипотеки. Представитель регулятора подтвердил его получение. «Ведомости» ожидают ответа представителя Хуснуллина.

С 3 июля начнет действовать закон, который вводит ПСК для ипотеки, – ранее эта норма применялась лишь в отношении необеспеченных ссуд и автокредитов. В момент заключения договора ставка не может превышать наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК – более чем на треть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных