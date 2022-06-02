Банки просят Хуснуллина и ЦБ не ограничивать предельную ставку ипотеки до конца года

Банки просят Хуснуллина и ЦБ не ограничивать предельную ставку ипотеки до конца годаС июля для ипотеки вводится ограничение полной стоимости – около 40% кредитов банки могут не выдать из-за риска нарушить закон
Банки опасаются остановки ипотечного кредитования в III квартале из-за того, что с июля для этих ссуд начнет действовать ограничение полной стоимости кредита (ПСК) – среднерыночное значение запрещено превышать более чем на треть, но ЦБ считает его с большим лагом. Ассоциация банков России (АБР) направила письма заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину и ЦБ (есть в распоряжении «Ведомостей») с просьбой до конца года не применять ограничение ПСК для ипотеки. Представитель регулятора подтвердил его получение. «Ведомости» ожидают ответа представителя Хуснуллина.
С 3 июля начнет действовать закон, который вводит ПСК для ипотеки, – ранее эта норма применялась лишь в отношении необеспеченных ссуд и автокредитов. В момент заключения договора ставка не может превышать наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК – более чем на треть.