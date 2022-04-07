Продажи квартир в столичных новостройках в марте достигли рекорда

В марте 2022 г. в Москве и Московской области было заключено 18 300 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики». Это в 1,5 раза больше, чем в январе, и в 1,2 раза – чем в феврале. Не было таких высоких показателей и в прошлом году: тогда в первый месяц было продано 10 000 квартир, во второй – 15 000, а в третий – 15 500. По итогам I квартала 2022 г. в целом количество сделок с жильем в новостройках достигло рекордных значений для начала года за всю историю подсчетов на московском рынке и составило 45 600, сообщает ЦИАН.