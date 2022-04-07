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Продажи квартир в столичных новостройках в марте достигли рекорда

На фоне финансовой нестабильности люди стремились вкладывать средства в недвижимость
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

В марте 2022 г. в Москве и Московской области было заключено 18 300 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, следует из исследования «ЦИАН.Аналитики». Это в 1,5 раза больше, чем в январе, и в 1,2 раза – чем в феврале. Не было таких высоких показателей и в прошлом году: тогда в первый месяц было продано 10 000 квартир, во второй – 15 000, а в третий – 15 500. По итогам I квартала 2022 г. в целом количество сделок с жильем в новостройках достигло рекордных значений для начала года за всю историю подсчетов на московском рынке и составило 45 600, сообщает ЦИАН.

Опрошенные «Ведомостями» консультанты и участники рынка подтверждают, что в марте была высокая активность на первичном рынке жилья. Генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова отмечает, что, по данным компании, в этом месяце было зарегистрировано 16 600 сделок, что на 21,3% больше, чем в феврале, и на 44,5% больше, чем в январе 2022 г. Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов говорит, что в сравнении с февралем продажи у компании выросли на 10%. Абсолютные цифры он не назвал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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