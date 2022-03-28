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3 месяца за 990 ₽

Московские новостройки стали доступнее, несмотря на рост цен на жилье

Этому способствовали уменьшение площади квартир, льготная ипотека и увеличение доходов
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Доступность московских новостроек по итогам прошлого года улучшилась по сравнению с 2020 г., сказано в исследовании компании «Метриум». Теперь семье из двух человек для покупки квартиры в столице понадобится 7 лет и 9 месяцев вместо 8 лет и 6 месяцев.

Коэффициент доступности новостроек компания рассчитывает как количество лет, которое необходимо семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру по средней по рынку цене. С такими же выводами согласны и другие опрошенные «Ведомостями» аналитики, правда цифры у них немного другие. Так, к примеру, по словам председателя совета директоров «Бест-новостроя» и управляющего партнера Dombook Ирины Доброхотовой, если в начале 2021 г. московская семья из двух человек могла накопить на квартиру за 6 лет и 8 месяцев, то к концу года эти сроки снизились на 14% до 5 лет и 8 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных