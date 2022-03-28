Московские новостройки стали доступнее, несмотря на рост цен на жилье

Коэффициент доступности новостроек компания рассчитывает как количество лет, которое необходимо семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру по средней по рынку цене. С такими же выводами согласны и другие опрошенные «Ведомостями» аналитики, правда цифры у них немного другие. Так, к примеру, по словам председателя совета директоров «Бест-новостроя» и управляющего партнера Dombook Ирины Доброхотовой, если в начале 2021 г. московская семья из двух человек могла накопить на квартиру за 6 лет и 8 месяцев, то к концу года эти сроки снизились на 14% до 5 лет и 8 месяцев.