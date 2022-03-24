Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
3 месяца за 990 ₽

Как российские девелоперы замещают технологии и материалы

Место западных поставщиков могут занять компании из Турции, Израиля, Китая и Казахстана
Дарья Молоткова Анна Киселева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

В связи с введением санкций в отношении России и приостановкой деятельности многих иностранных компаний, а также нарушением цепочек поставок некоторые девелоперы начали рассматривать возможность заместить зарубежные технологии и стройматериалы.

Например, компания Glorax обсуждает замену некоторых цифровых решений, использующихся как при строительстве и проектировании жилых комплексов (BIM-технологий), так и при управлении уже готовыми проектами. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Представитель девелопера эту информацию подтвердил. Он также добавил, что компания договорилась с Торгово-промышленной палатой Израиля для подбора компаний, специализирующихся в данной сфере, и конкретных программ от них.

Представитель торгово-экономического отдела посольства Израиля пояснил «Ведомостям», что у компании состоялась ознакомительная встреча с ведомством, но никаких договоренностей пока нет. Он также добавил, что представители девелопера изучают возможности сотрудничества с израильским бизнесом напрямую.

Собеседники «Ведомостей» указывают, что Glorax будет пытаться заместить, в частности, продукты компании Autodesk, которая предоставляет софт для различных видов проектирования зданий, заводов, оборудования, станков и проч.

Сама компания в начале марта объявила о приостановке деятельности в России. В качестве возможных вариантов для замещения Glorax сейчас рассматривает технологии от израильских компаний Clone и Constru, которые будут связаны с отслеживанием хода реализации проекта, сопоставлением данных о проектировании с бюджетами и планами. О покупке ряда технологий для последующего управления жилыми комплексами девелопер также может договориться и с другими израильскими структурами, в частности с Friendly Technologies и SwitchBee, которые специализируются на разработке сервисов по управлению техникой внутри квартиры, для осуществления контроля над территорией и проч.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных