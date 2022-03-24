Как российские девелоперы замещают технологии и материалы

Сама компания в начале марта объявила о приостановке деятельности в России. В качестве возможных вариантов для замещения Glorax сейчас рассматривает технологии от израильских компаний Clone и Constru, которые будут связаны с отслеживанием хода реализации проекта, сопоставлением данных о проектировании с бюджетами и планами. О покупке ряда технологий для последующего управления жилыми комплексами девелопер также может договориться и с другими израильскими структурами, в частности с Friendly Technologies и SwitchBee, которые специализируются на разработке сервисов по управлению техникой внутри квартиры, для осуществления контроля над территорией и проч.