Как российские девелоперы замещают технологии и материалы

Как российские девелоперы замещают технологии и материалыМесто западных поставщиков могут занять компании из Турции, Израиля, Китая и Казахстана
В связи с введением санкций в отношении России и приостановкой деятельности многих иностранных компаний, а также нарушением цепочек поставок некоторые девелоперы начали рассматривать возможность заместить зарубежные технологии и стройматериалы.
Например, компания Glorax обсуждает замену некоторых цифровых решений, использующихся как при строительстве и проектировании жилых комплексов (BIM-технологий), так и при управлении уже готовыми проектами. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Представитель девелопера эту информацию подтвердил. Он также добавил, что компания договорилась с Торгово-промышленной палатой Израиля для подбора компаний, специализирующихся в данной сфере, и конкретных программ от них.
Представитель торгово-экономического отдела посольства Израиля пояснил «Ведомостям», что у компании состоялась ознакомительная встреча с ведомством, но никаких договоренностей пока нет. Он также добавил, что представители девелопера изучают возможности сотрудничества с израильским бизнесом напрямую.
Собеседники «Ведомостей» указывают, что Glorax будет пытаться заместить, в частности, продукты компании Autodesk, которая предоставляет софт для различных видов проектирования зданий, заводов, оборудования, станков и проч.
Сама компания в начале марта объявила о приостановке деятельности в России. В качестве возможных вариантов для замещения Glorax сейчас рассматривает технологии от израильских компаний Clone и Constru, которые будут связаны с отслеживанием хода реализации проекта, сопоставлением данных о проектировании с бюджетами и планами. О покупке ряда технологий для последующего управления жилыми комплексами девелопер также может договориться и с другими израильскими структурами, в частности с Friendly Technologies и SwitchBee, которые специализируются на разработке сервисов по управлению техникой внутри квартиры, для осуществления контроля над территорией и проч.