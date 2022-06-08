Сбербанк приостановил расчеты в китайских юанях

6 июня Сбербанк столкнулся со сложностями при конвертации рупий в рубли, сообщил Reuters со ссылкой на письмо индийской компании Indian Potash. В начале февраля компания открыла счет в рупиях в отделении Сбербанка в Нью-Дели, а затем провела первый платеж – 1,77 млрд индийских рупий ($23 млн). На следующий день представитель Сбербанка опроверг эту информацию, отметив, что «продавец и покупатель находятся в процессе обсуждения деталей расчетов, которые банк комментировать не может, и никаких претензий к банку нет.