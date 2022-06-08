Сбербанк приостановил расчеты в китайских юанях

Сбербанк приостановил расчеты в китайских юаняхМера временная и затронула участников внешнеэкономической деятельности, уверяет банк
Сбербанк с 7 июня прекратил осуществлять в китайских юанях трансграничные переводы корпоративных клиентов, а также переводы в этой валюте в другие банки на территории России. Об этом корреспонденту «Ведомостей» сказал сотрудник колл-центра для юрлиц. Причину прекращения переводов в китайских юанях оператор назвать не смогла.
Представитель Сбербанка информацию подтвердил, добавив, что речь о временной приостановке расчетов. «Данная временная мера затронула корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях», – отметил он. Сейчас банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.
Исключением оператор назвал переводы в юанях российское отделение Bank of China по SWIFT-коду — уникальному идентификационному коду банка или другого участника расчетов, который присваивается организации при подключении к системе SWIFT и используется для при переводе денежных средств из одного государства в другое между банками-участниками этой системы.
Ранее в Telegram-каналах появился скрин с сообщением Сбербанка одному из клиентов, где говорилось, что расчеты по контрактам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в китайских юанях необходимо осуществлять в других банках, а также что это можно сделать без перевода контрактов. Трансграничные переводы в июнях были прекращены «из-за политики банка-корреспондента», написало издание Frank Media.
С 1 июня физлица могут приобрести китайские юани наличными, а значит, и делать переводы, сказала «Ведомостям» оператор отделения для физлиц колл-центра Сбербанка. Про ограничение трансграничных расчетов и переводов ей было неизвестно.
Из-за жестких санкций Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк не смогут выпускать карты китайской платежной системы Union Pay, так как она боится сотрудничать из-за риска вторичных санкций США, писал РБК.
6 июня Сбербанк столкнулся со сложностями при конвертации рупий в рубли, сообщил Reuters со ссылкой на письмо индийской компании Indian Potash. В начале февраля компания открыла счет в рупиях в отделении Сбербанка в Нью-Дели, а затем провела первый платеж – 1,77 млрд индийских рупий ($23 млн). На следующий день представитель Сбербанка опроверг эту информацию, отметив, что «продавец и покупатель находятся в процессе обсуждения деталей расчетов, которые банк комментировать не может, и никаких претензий к банку нет.
У граждан уже вырос интерес к юаню, который используется ими для диверсификации сбережений и вложения части средств в более надежные с точки зрения геополитических рисков финансовые инструменты, говорится в последнем обзоре Банка России о рисках финансовой стабильности. По данным регулятора, с момента начала кризиса физлица приобрели на бирже юани на общую сумму 27,3 млрд руб. Тогда как в январе 2022 г. граждане проводили единичные сделки с юанем на бирже.
Начиная с марта интерес бизнеса к июням отмечают многие банки, например, Росбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк и др. – они стали открывать вклады в китайской валюте и расширили список операций для юрлиц.
В конце марта власти Китая не исключали, что могут перейти на рубли и юани в торговле энергоносителями с Россией, писал ТАСС.