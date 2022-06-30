ОНФ просит разрешить рефинансировать льготную ипотеку

ОНФ просит разрешить рефинансировать льготную ипотекуЭто поможет снизить долговую нагрузку граждан, а банкам – расширить клиентскую базу, но Минфин пока против
Общественное движение «Общероссийский народный фронт «За Россию» (ОНФ) просит заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиту Стасишина законодательно разрешить рефинансировать льготную ипотеку. Об этом «Ведомостям» рассказал автор письма в Минстрой (есть в распоряжении редакции) заместитель руководителя исполкома по экспертно-аналитической работе ОНФ Арсений Беленький.
Из-за резкого повышения ключевой ставки в конце февраля с 9,5 до 20% с 1 апреля ставка по программе с господдержкой выросла с 7 до 12%. Но ЦБ затем начал стремительно снижать ставку, и уже с 1 мая стоимость льготной ипотеки снизилась до 9%, а 22 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки до 7%. Средневзвешенная ставка в топ-20 банков за неделю с 20 по 24 июня по льготной ипотеке составила 6,65%, а по семейной – 5,64%, следует из аналитического материала банка Дом.РФ на 25 июня.