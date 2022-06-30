ОНФ просит разрешить рефинансировать льготную ипотеку

Из-за резкого повышения ключевой ставки в конце февраля с 9,5 до 20% с 1 апреля ставка по программе с господдержкой выросла с 7 до 12%. Но ЦБ затем начал стремительно снижать ставку, и уже с 1 мая стоимость льготной ипотеки снизилась до 9%, а 22 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки до 7%. Средневзвешенная ставка в топ-20 банков за неделю с 20 по 24 июня по льготной ипотеке составила 6,65%, а по семейной – 5,64%, следует из аналитического материала банка Дом.РФ на 25 июня.