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ОНФ просит разрешить рефинансировать льготную ипотеку

Это поможет снизить долговую нагрузку граждан, а банкам – расширить клиентскую базу, но Минфин пока против
Наталья Заруцкая
Возможность рефинансировать льготные ипотечные займы может простимулировать потребительский спрос на рынке жилья / Евгений Разумный / Ведомости

Общественное движение «Общероссийский народный фронт «За Россию» (ОНФ) просит заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиту Стасишина законодательно разрешить рефинансировать льготную ипотеку. Об этом «Ведомостям» рассказал автор письма в Минстрой (есть в распоряжении редакции) заместитель руководителя исполкома по экспертно-аналитической работе ОНФ Арсений Беленький.

Из-за резкого повышения ключевой ставки в конце февраля с 9,5 до 20% с 1 апреля ставка по программе с господдержкой выросла с 7 до 12%. Но ЦБ затем начал стремительно снижать ставку, и уже с 1 мая стоимость льготной ипотеки снизилась до 9%, а 22 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки до 7%. Средневзвешенная ставка в топ-20 банков за неделю с 20 по 24 июня по льготной ипотеке составила 6,65%, а по семейной – 5,64%, следует из аналитического материала банка Дом.РФ на 25 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных