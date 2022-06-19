Ставка по льготной ипотеке вернется на докризисный уровень

Ставка по основной программе ипотеки с господдержкой опустится на докризисный уровень – 7%. О возможности снижать стоимость льготного кредита с 9 до 7% объявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. Банки оперативно отреагировали на предложение президента: крупные игроки в тот же день объявили о намерении снижать ставки, а некоторые – о начале приема предварительных заявок. О решении объявили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ).