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Ставка по льготной ипотеке вернется на докризисный уровень

Банки надеются на рост в сегменте этого вида кредитования
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Ставка по основной программе ипотеки с господдержкой опустится на докризисный уровень – 7%. О возможности снижать стоимость льготного кредита с 9 до 7% объявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. Банки оперативно отреагировали на предложение президента: крупные игроки в тот же день объявили о намерении снижать ставки, а некоторые – о начале приема предварительных заявок. О решении объявили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ).

Реакция банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных