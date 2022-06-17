Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Замглавы Минстроя Никита Стасишин 17 июня также сообщил, что ставка в 9% не показывает свою эффективность, поэтому ее нужно снижать на 2 п.п. «За апрель и май объем выдачи ипотеки очень сильно снизился. В регионах он упал более чем на 70%. Это значит, что программа не выполняет свою задачу», — сказал он в интервью «Известиям».