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Финансы

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Сейчас она составляет 9%
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин считает возможным снизить ставку по основной программе ипотеки с господдержкой с 9 до 7%. Об этом глава российского государства сказал в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФа.

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке — теперь до 7%», — заявил Путин.

При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года.

Крупнейшие банки оперативно отреагировали на предложение Путина снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

Буквально через несколько минут после заявления президента ВТБ объявил о снижении ставки по ипотеке также до 7%. Об этом сказал предправления госбанка Андрей Костин в рамках ПМЭФа. ВТБ уже начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы, отметил он.

Вслед за ВТБ о начале приема заявок сообщил Сбербанк. «Сегодня мы начинаем предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки», — сообщил в кулуарах ПМЭФа первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Снижение ставки до 7% – позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое», — добавил Костин.

Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Ее несколько раз продлевали, в последний раз – до конца 2022 г. С 1 апреля ставка выросла с 7 до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 12 млн с 3 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов.

Уже с 1 мая ставку снизили с 12 до 9% годовых. Семейную ипотеку банки предлагают сейчас под 5-6%. Кроме того, в середине мая кабмин увеличил максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн руб. – для остальных

Накануне, 16 июня, снизить ставку по льготной ипотеке, а также продлить ее действие после 2022 г. предложили в ВТБ. Об этом в кулуарах ПМЭФа заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, предложив также рассмотреть вопрос о закреплении «семейной ипотеки» как постоянно действующей программы.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин 17 июня также сообщил, что ставка в 9% не показывает свою эффективность, поэтому ее нужно снижать на 2 п.п. «За апрель и май объем выдачи ипотеки очень сильно снизился. В регионах он упал более чем на 70%. Это значит, что программа не выполняет свою задачу», — сказал он в интервью «Известиям».

Рынок ипотечного кредитования падает второй месяц подряд – в мае размер выданных кредитов сократился на 26,7% до 119,4 млрд руб. по сравнению с апрелем. Количество выдач упало на 36,7% и составило 31 500 штук, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). В годовом выражении ипотека по количеству выдач и объему кредитования рухнула на 79% и 73% соответственно. Второй месяц подряд размер выданных кредитов и их количество находятся на уровнях кризисного 2015 г.

При этом ключевая ставка с 10 июня находится на уровне 9,5%, тогда как еще в конце февраля и-за кризиса возросла до 20% – сейчас ставка вернулась к своим докризисным уровням.

Ранее по теме: Ипотека в мае продолжила падение несмотря на снижение ставок

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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