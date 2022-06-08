Ипотека в мае продолжила падение несмотря на снижение ставок

Эффект от снижения ставок действительно есть в мае, но из-за растянутости процесса ипотечного кредитования во времени суммарно за май данные ниже, чем в апреле, пояснил проектный лидер Frank RG Артем Мосин. По его словам, существует временной лаг между подачей заявки от клиента до фактической выдачи ипотечного кредита. По динамике выдач в мае видно, что в конце месяца объем кредитования увеличился: в начале мая граждане начинают подавать заявки на ипотеку по новым условиям, и в середине месяца поток заявок увеличивается, но их реализация (выдача самих кредитов) происходит только во второй половине мая, сказал эксперт.