Ипотека в мае продолжила падение несмотря на снижение ставок

Ипотека в мае продолжила падение несмотря на снижение ставокПри этом весь рынок кредитования вырос после сильнейшего обвала в апреле
Рынок ипотечного кредитования падает второй месяц подряд – в мае размер выданных кредитов сократился на 26,7% до 119,4 млрд руб. по сравнению с апрелем. Количество выдач упало на 36,7% и составило 31 500 штук, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). В годовом выражении ипотека по количеству выдач и объему кредитования рухнула на 79% и 73% соответственно. Второй месяц подряд размер выданных кредитов и их количество находятся на уровнях кризисного 2015 г.
При этом размер кредита стал больше. Средний чек по ипотеке вырос и достиг своего рекордного значения – он составил 3,8 млн руб., что на 15,7% выше апреля и на 29% – мая прошлого года.
Падение выдач происходит несмотря на то, что 29 апреля ключевая ставка была снижена с 17% до 14%, а 26 мая – до 11%. Последние месяцы основную долю в выдачах ипотеки занимали льготные программы – по основной с 1 мая ставку снизили с 12 до 9% годовых. Семейную ипотеку банки предлагают сейчас под 5-6%. Кроме того, в середине мая кабмин увеличил максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн руб. – для остальных регионов.
В апреле рынок ипотеки рухнул на 70% как по количеству выдач, так и по объему (159,3 млрд руб. и 46 600 штук соответственно), хотя еще в марте был единственным сегментом кредитования с ростом после резкого скачка ключевой ставки до 20%. Опрошенные в мае «Ведомостями» банки говорили о росте интереса граждан к ипотечному кредитованию: ВТБ отметил двукратный рост спроса на ипотеку, в банке Дом.РФ тогда на 30% вырос спрос на льготную ипотеку на новостройки.
Эффект от снижения ставок действительно есть в мае, но из-за растянутости процесса ипотечного кредитования во времени суммарно за май данные ниже, чем в апреле, пояснил проектный лидер Frank RG Артем Мосин. По его словам, существует временной лаг между подачей заявки от клиента до фактической выдачи ипотечного кредита. По динамике выдач в мае видно, что в конце месяца объем кредитования увеличился: в начале мая граждане начинают подавать заявки на ипотеку по новым условиям, и в середине месяца поток заявок увеличивается, но их реализация (выдача самих кредитов) происходит только во второй половине мая, сказал эксперт.
В мае размер выдач ипотечных кредитов ниже апрельских в связи с меньшим количеством рабочих дней, объясняет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Кроме того, ставки как по рыночным программам банков, так и по льготной ипотеке все еще оставались высокими для многих заемщиков, поэтому на спросе могли сказаться ожидания населения по дальнейшему снижению ставок в июне, добавил он.
Ожидать восстановления месячных объемов выдачи до средних уровней прошлых лет можно не ранее следующего года и только при условии дальнейшего снижения ставок и стабилизации цен на жилье, резюмировал Лопатин.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая 26 мая на съезде Ассоциации банков России, отмечала, что с учетом снижения ключевой ставки и расширения государственных программ поддержки можно ожидать роста ипотечного кредитования в 2022 г. на 10–15%. Суммарно ЦБ ожидает, что банки смогут выдать в 2022 г. 2 трлн руб. ипотечных кредитов.
Рынок вырос
Несмотря на то что ипотека продолжила падать, кредитование граждан в мае в целом достигло 373,2 млрд руб. и выросло на 17% после сильного провала в апреле (в два раза до 318,9 млрд руб. относительно марта). Хотя в годовом выражении размер выданных кредитов просел на 67% – такие объемы были характерны для первой половины 2016 г., когда кредитование медленно восстанавливалось после кризиса.
Кредиты наличными гражданам в мае показали значительный рост, увеличившись на 68,5% до 193 900 штук по количеству выдач и на 59% до 991 млрд руб. по объему в сравнении с апрелем. В годовом выражении сегмент упал на 66%. Средний чек в апреле вырос на 5,9% и составил 195 600 руб.
POS-кредитование (в точках продаж) также продолжило медленно восстанавливаться в мае: на 13,4% выросло количество выдач – до 788 700 штук, а объем кредитования вырос на 27% (22,2 млрд руб.) относительно апреля. В годовом выражении сумма выданных POS-кредитов упала почти на 15%, хотя количество, наоборот, выросло на 46%. Впервые с октября 2021 г. средний чек в этом сегменте показал прирост в месячном выражении почти на 12% – с 25 100 руб. в апреле до 28 100 руб. в мае.
Значительный рост отмечается и в автокредитовании. По сравнению с апрелем банки выдали автокредитов на 37,9 млрд руб., что на 61% больше апреля (23,5 млрд руб.). Количество также выросло: на 58,6% до 30 500 штук. Но в годовом выражении автокредитование упало: по выдачам на 59%, по количеству – на 62,7%.