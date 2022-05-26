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ЦБ снизил ставку на 9 п. п. за неполных два месяца: оживит ли это экономику?

Бизнес вряд ли начнет активно кредитоваться в ожидании дополнительного сокращения ключевой ставки
Любовь Романова Наталья Заруцкая
Динамика, с которой Банк России снижает ставку, очень серьезная (на фото – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) / Гавриил Григоров / ТАСС

Банк России по итогам внеочередного заседания второй раз подряд понизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. – теперь до 11%. Внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако недельные данные указывают на значительное замедление темпов роста цен, отметил регулятор. «Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», – сказано в релизе ЦБ.

Решение регулятора не стало неожиданностью для рынка: большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков прогнозировали снижение ставки минимум на 2 п. п. Основными аргументами в пользу резкого смягчения монетарной политики эксперты называли замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стремительное укрепление рубля, а также спад кредитования и экономической активности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных