ЦБ снизил ставку на 9 п. п. за неполных два месяца: оживит ли это экономику?Бизнес вряд ли начнет активно кредитоваться в ожидании дополнительного сокращения ключевой ставки
Банк России по итогам внеочередного заседания второй раз подряд понизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. – теперь до 11%. Внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако недельные данные указывают на значительное замедление темпов роста цен, отметил регулятор. «Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», – сказано в релизе ЦБ.
Решение регулятора не стало неожиданностью для рынка: большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков прогнозировали снижение ставки минимум на 2 п. п. Основными аргументами в пользу резкого смягчения монетарной политики эксперты называли замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стремительное укрепление рубля, а также спад кредитования и экономической активности.