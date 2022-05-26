ЦБ снизил ставку на 9 п. п. за неполных два месяца: оживит ли это экономику?

Банк России по итогам внеочередного заседания второй раз подряд понизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. – теперь до 11%. Внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако недельные данные указывают на значительное замедление темпов роста цен, отметил регулятор. «Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», – сказано в релизе ЦБ.