Банки не торопятся снижать ставки по кредитам

Только треть банков из топ-20 сделали дешевле стоимость потребительских кредитов, после того как Банк России 26 мая внепланово снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Средний размер полной стоимости кредита за неделю 26 мая – 2 июня уменьшился на 0,23 п. п. до 24,29% годовых, следует из индекса финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). При этом ставки по депозитам за это же время снизились гораздо сильнее – на 0,44–1,59 п. п. в зависимости от срока вклада, следует из индекса площадки на основе данных топ-50 банков.