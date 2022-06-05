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Банки не торопятся снижать ставки по кредитам

Снижение процентных доходов, рост неопределенности и рисков не позволяют быстро повышать доступность кредитов
Наталья Заруцкая
Банки не торопятся снижать ставки по кредитам / Максим Стулов / Ведомости

Только треть банков из топ-20 сделали дешевле стоимость потребительских кредитов, после того как Банк России 26 мая внепланово снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Средний размер полной стоимости кредита за неделю 26 мая – 2 июня уменьшился на 0,23 п. п. до 24,29% годовых, следует из индекса финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). При этом ставки по депозитам за это же время снизились гораздо сильнее – на 0,44–1,59 п. п. в зависимости от срока вклада, следует из индекса площадки на основе данных топ-50 банков.

Индекс кредитов «Финуслуг» представляет собой средний размер полной стоимости потребительских кредитов топ-20 коммерческих банков рейтинга агентства «Эксперт РА» по размеру розничного кредитного портфеля на ближайший месяц к дате расчета индекса. Учитываются процентные ставки, представленные на официальных сайтах банков, и все суммы и сроки, для которых в тарифах банков указана полная стоимость кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных