Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Инвесторам пока не дадут возможность иметь два ИИС одновременно

Власти не смогли согласовать законопроект для внесения в весеннюю сессию
Софья Шелудченко
ИИС (всего их два типа) появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок / Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Инвесторам не скоро дадут возможность иметь два индивидуальных инвестиционных счета (ИИС) одновременно. Хотя еще недавно Минфин сообщал о согласовании законопроекта с другими ведомствами, в весеннюю сессию Госдумы его уже не внесут, выяснили «Ведомости». Идея двух ИИС разрабатывалась «до последнего момента, но в конечном итоге все нашло на колею», сказал «Ведомостям» замглавы Минфина Алексей Моисеев, не уточнив детали. «Пока не договорились. В весеннюю сессию законопроект точно не пройдет, но допускаю, что он пройдет в осеннюю», – подтвердил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Ведомости» направили запросы в Банк России и ФНС.

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к Банку России, против законопроекта выступило государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента. Аргумент ГПУ – возможность решить проблему другими гражданско-правовыми способами, без внесения изменений в Налоговый кодекс. Но для принятия законопроекта в весеннюю сессию «поезд уже ушел», добавляет собеседник. Последнее заседание Госдумы пройдет 6 июля, затем нижняя палата парламента не будет собираться вплоть до осенней сессии, которая начнется ориентировочно 12 сентября. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных