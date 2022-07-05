Инвесторам пока не дадут возможность иметь два ИИС одновременно

Инвесторам пока не дадут возможность иметь два ИИС одновременноВласти не смогли согласовать законопроект для внесения в весеннюю сессию
Инвесторам не скоро дадут возможность иметь два индивидуальных инвестиционных счета (ИИС) одновременно. Хотя еще недавно Минфин сообщал о согласовании законопроекта с другими ведомствами, в весеннюю сессию Госдумы его уже не внесут, выяснили «Ведомости». Идея двух ИИС разрабатывалась «до последнего момента, но в конечном итоге все нашло на колею», сказал «Ведомостям» замглавы Минфина Алексей Моисеев, не уточнив детали. «Пока не договорились. В весеннюю сессию законопроект точно не пройдет, но допускаю, что он пройдет в осеннюю», – подтвердил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Ведомости» направили запросы в Банк России и ФНС.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к Банку России, против законопроекта выступило государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента. Аргумент ГПУ – возможность решить проблему другими гражданско-правовыми способами, без внесения изменений в Налоговый кодекс. Но для принятия законопроекта в весеннюю сессию «поезд уже ушел», добавляет собеседник. Последнее заседание Госдумы пройдет 6 июля, затем нижняя палата парламента не будет собираться вплоть до осенней сессии, которая начнется ориентировочно 12 сентября. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.