Инвесторам пока не дадут возможность иметь два ИИС одновременно

Инвесторам не скоро дадут возможность иметь два индивидуальных инвестиционных счета (ИИС) одновременно. Хотя еще недавно Минфин сообщал о согласовании законопроекта с другими ведомствами, в весеннюю сессию Госдумы его уже не внесут, выяснили «Ведомости». Идея двух ИИС разрабатывалась «до последнего момента, но в конечном итоге все нашло на колею», сказал «Ведомостям» замглавы Минфина Алексей Моисеев, не уточнив детали. «Пока не договорились. В весеннюю сессию законопроект точно не пройдет, но допускаю, что он пройдет в осеннюю», – подтвердил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Ведомости» направили запросы в Банк России и ФНС.