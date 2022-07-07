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Банкиры прогнозируют выдачи ипотеки на уровне 4 трлн рублей в 2022 году

Это может произойти благодаря завершению льготной программы, сезонности и при отсутствии новых шоков
Наталья Заруцкая
При отсутствии внешних шоков тренд на восстановление выдач сохранится и в ближайшие месяцы / Евгений Разумный / Ведомости

Банковский сектор уже свыкся с мыслью, что повторить прошлогодний успех на рынке ипотеки, когда выдачи достигли 5,7 трлн руб., не удастся: в первом полугодии банки выдали гражданам 1,9 трлн руб. ипотечных кредитов – это почти в 1,5 раза меньше того же периода 2021 г., следует из предварительных данных Frank RG. Согласно прогнозам опрошенных «Ведомостями» банкиров и аналитиков, при самом оптимистичном сценарии рынок может выдать до 4,5 трлн руб., при более консервативном – более 2 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных