Банкиры прогнозируют выдачи ипотеки на уровне 4 трлн рублей в 2022 году

Банковский сектор уже свыкся с мыслью, что повторить прошлогодний успех на рынке ипотеки, когда выдачи достигли 5,7 трлн руб., не удастся: в первом полугодии банки выдали гражданам 1,9 трлн руб. ипотечных кредитов – это почти в 1,5 раза меньше того же периода 2021 г., следует из предварительных данных Frank RG. Согласно прогнозам опрошенных «Ведомостями» банкиров и аналитиков, при самом оптимистичном сценарии рынок может выдать до 4,5 трлн руб., при более консервативном – более 2 трлн.