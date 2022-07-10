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Власти хотят ограничить банкам причины для отказа в выдаче льготной ипотеки

Банкиры идею восприняли настороженно, видя в ней риск роста просроченной задолженности
Наталья Заруцкая
Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5% / Евгений Разумный / Ведомости

Власти предлагают законодательно установить причины для отказа банка в выдаче льготной ипотеки, а также пересмотреть норму об отказе при наличии плохой кредитной истории заемщика. Соответствующий законопроект появился в базе данных Госдумы 8 июля, внесла его сенатор Елена Шумилова.

В тексте проекта закона говорится об ипотечном займе, но в пояснительной записке отдельно уточняется, что документ в первую очередь направлен на снижение количества отказов по льготной ипотеке. По данным ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой»), в 2020 г. было зафиксировано 7% отказов в льготной ипотеке, говорится в записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных