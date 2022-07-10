Власти хотят ограничить банкам причины для отказа в выдаче льготной ипотеки

В тексте проекта закона говорится об ипотечном займе, но в пояснительной записке отдельно уточняется, что документ в первую очередь направлен на снижение количества отказов по льготной ипотеке. По данным ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой»), в 2020 г. было зафиксировано 7% отказов в льготной ипотеке, говорится в записке.