Власти хотят ограничить банкам причины для отказа в выдаче льготной ипотеки

Власти хотят ограничить банкам причины для отказа в выдаче льготной ипотекиБанкиры идею восприняли настороженно, видя в ней риск роста просроченной задолженности
Власти предлагают законодательно установить причины для отказа банка в выдаче льготной ипотеки, а также пересмотреть норму об отказе при наличии плохой кредитной истории заемщика. Соответствующий законопроект появился в базе данных Госдумы 8 июля, внесла его сенатор Елена Шумилова.
В тексте проекта закона говорится об ипотечном займе, но в пояснительной записке отдельно уточняется, что документ в первую очередь направлен на снижение количества отказов по льготной ипотеке. По данным ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой»), в 2020 г. было зафиксировано 7% отказов в льготной ипотеке, говорится в записке.
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