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Финансы

ЦБ назвал условия сохранения налогового вычета при переводе иностранных бумаг

Ряд инвесторов лишились налоговых льгот после перевода активов от санкционного брокера
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Инвесторам сохранят налоговые льготы при переводе иностранных бумаг с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) от попавших под санкции брокеров, следует из сообщения Банка России на его сайте. ЦБ направил разъяснительное письмо брокерам и депозитариям по этому вопросу.

Регулятор уточнил, что переводы иностранных ценных бумаг от одного брокера к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют одному из трех условий:

  • для инвестора изменился только депозитарий, в котором учитывались иностранные ценные бумаги, при этом они по-прежнему учитываются на прежнем ИИС;

  • один брокер перевел все активы клиента с ИИС другому профучастнику вместе с правами и обязанностями по договору ИИС;

  • при переводе бумаг от одного брокера к другому учет иностранных активов на ИИС был прекращен, но клиент заключил договор на ведение счета у нового профучастника и расторг договор с предыдущим в течение месяца после. 

Банк России рекомендовал брокерам и депозитариям информировать клиентов, чьи активы переведены таким образом, о сохранении права на налоговый вычет и оказывать им содействие в его получении. ЦБ добавил, что совместно с органами исполнительной власти прорабатывает способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам. 

Инвесторам пока не дадут возможность иметь два ИИС одновременно

Власти не смогли согласовать законопроект для внесения в весеннюю сессию

Проблема с ИИС возникла после того, как брокерские компании российских банков попали под блокирующие санкции и их иностранные активы оказались заморожены. Владельцы ИИС, которые обслуживались в санкционных брокерах, оказались в ситуации невозможности проводить операции с рядом активов, которые учитывались на счете. Брокеры поступали с ИИС по-разному. Первый путь – иностранные активы клиентов санкционных брокеров переводились к тем, кто под санкции не попал. Но тут возникла другая проблема: частичный перевод активов с ИИС грозит потерей льгот, поскольку досрочно (до истечения трехлетнего срока с даты заключения договора) закрывается такой счет и открывается новый у другого брокера. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком и на ИИС, но брокеры об этом не предупреждали, писал «Коммерсантъ».

Второй вариант решения, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, реализовал Сбербанк: профучастник разделил счет – один предназначался для бумаг, которые учитываются в российской инфраструктуре, второй – «двойник» – для заблокированных из-за санкций активов. Минфин был готов легализовать такую схему и, как сообщал Моисеев, успешно согласовал законопроект о наличии двух ИИС с другими ведомствами, но в итоге его так и не внесли в весеннюю сессию Госдумы, писали «Ведомости».

На конец I квартала граждане открыли 5,1 млн ИИС, при этом темпы открытия таких счетов замедлились до 5% квартал к кварталу – это минимальный квартальный прирост за все время, следует из данных ЦБ. Случаи закрытия ранее открытых счетов выросли более чем в два раза, в том числе потому, что инвесторы переводили активы от одного брокера к другому в условиях санкционных ограничений, объясняет ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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