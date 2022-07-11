ЦБ назвал условия сохранения налогового вычета при переводе иностранных бумаг

Проблема с ИИС возникла после того, как брокерские компании российских банков попали под блокирующие санкции и их иностранные активы оказались заморожены. Владельцы ИИС, которые обслуживались в санкционных брокерах, оказались в ситуации невозможности проводить операции с рядом активов, которые учитывались на счете. Брокеры поступали с ИИС по-разному. Первый путь – иностранные активы клиентов санкционных брокеров переводились к тем, кто под санкции не попал. Но тут возникла другая проблема: частичный перевод активов с ИИС грозит потерей льгот, поскольку досрочно (до истечения трехлетнего срока с даты заключения договора) закрывается такой счет и открывается новый у другого брокера. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком и на ИИС, но брокеры об этом не предупреждали, писал «Коммерсантъ».