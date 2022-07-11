Российские банки все активнее подключаются к китайской системе CIPS

Платежная инфраструктура Росбанка подключена к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), при этом параллельно осуществляет интеграцию с CIPS – банк планирует ее завершить в течение III квартала, сообщил его представитель. Газпромбанк работает над подключением к CIPS в качестве прямого участника и находится в активном взаимодействии с системой, рассказал представитель банка, не уточнив деталей. Прорабатывает вопрос прямой интеграции с китайской системой и Альфа-банк, знает собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10.