Российские банки все активнее подключаются к китайской системе CIPS

Российские банки все активнее подключаются к китайской системе CIPSНо она не cможет заменить SWIFT в валютных переводах
Все больше российских банков подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), которая позволяет напрямую платить в юанях: представители Росбанка и Газпромбанка рассказали «Ведомостям» о работе над подключением к системе.
Платежная инфраструктура Росбанка подключена к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), при этом параллельно осуществляет интеграцию с CIPS – банк планирует ее завершить в течение III квартала, сообщил его представитель. Газпромбанк работает над подключением к CIPS в качестве прямого участника и находится в активном взаимодействии с системой, рассказал представитель банка, не уточнив деталей. Прорабатывает вопрос прямой интеграции с китайской системой и Альфа-банк, знает собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10.