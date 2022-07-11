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Российские банки все активнее подключаются к китайской системе CIPS

Но она не cможет заменить SWIFT в валютных переводах
Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
Вероятно, CIPS больше не хочет сотрудничать с Россией из-за риска вторичных санкций США / CIPS

Все больше российских банков подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), которая позволяет напрямую платить в юанях: представители Росбанка и Газпромбанка рассказали «Ведомостям» о работе над подключением к системе.

Платежная инфраструктура Росбанка подключена к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), при этом параллельно осуществляет интеграцию с CIPS – банк планирует ее завершить в течение III квартала, сообщил его представитель. Газпромбанк работает над подключением к CIPS в качестве прямого участника и находится в активном взаимодействии с системой, рассказал представитель банка, не уточнив деталей. Прорабатывает вопрос прямой интеграции с китайской системой и Альфа-банк, знает собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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