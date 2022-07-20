ЦБ затеял реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов

ЦБ затеял реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторовУчастники рынка особо инициативы регулятора не поддерживают
Банк России начинает реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов от рисков, которая затронет как неопытных, так и квалифицированных игроков: 20 июля регулятор представил свою новую концепцию. Помимо изменений для инвесторов ЦБ также намерен ввести дополнительную ответственность для брокеров.
Первое, что намерен сделать ЦБ, – запретить продавать сложные инструменты неопытным инвесторам, оставив такую возможность для квалифицированных. Банк России предлагает (пока временно) ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным инструментам. Им будет доступна только продажа уже имеющихся. Открытие новых позиций по таким инструментам увеличивает риски, которыми инвестор не сможет управлять, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута 20 июля. Облигации со структурным доходом и внебиржевые деривативы регулятор также предлагает продавать только квалифицированным инвесторам.