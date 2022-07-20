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ЦБ затеял реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов

Участники рынка особо инициативы регулятора не поддерживают
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России начинает реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов от рисков, которая затронет как неопытных, так и квалифицированных игроков: 20 июля регулятор представил свою новую концепцию. Помимо изменений для инвесторов ЦБ также намерен ввести дополнительную ответственность для брокеров.

Первое, что намерен сделать ЦБ, – запретить продавать сложные инструменты неопытным инвесторам, оставив такую возможность для квалифицированных. Банк России предлагает (пока временно) ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным инструментам. Им будет доступна только продажа уже имеющихся. Открытие новых позиций по таким инструментам увеличивает риски, которыми инвестор не сможет управлять, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута 20 июля. Облигации со структурным доходом и внебиржевые деривативы регулятор также предлагает продавать только квалифицированным инвесторам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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