ЦБ затеял реформу на фондовом рынке для защиты розничных инвесторов

Первое, что намерен сделать ЦБ, – запретить продавать сложные инструменты неопытным инвесторам, оставив такую возможность для квалифицированных. Банк России предлагает (пока временно) ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным инструментам. Им будет доступна только продажа уже имеющихся. Открытие новых позиций по таким инструментам увеличивает риски, которыми инвестор не сможет управлять, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута 20 июля. Облигации со структурным доходом и внебиржевые деривативы регулятор также предлагает продавать только квалифицированным инвесторам.