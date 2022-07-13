ЦБ предлагает сократить список доступных неквалифицированным инвесторам инструментов

ЦБ предлагает сократить список доступных неквалифицированным инвесторам инструментовБрокеры считают, что дополнительные ограничения излишни, а от риска потери дохода не защитят даже голубые фишки
Банк России предлагает сократить перечень инструментов, которые доступны сейчас для тестирования неквалифицированным инвесторам, рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Им должны быть доступны базовые, простые инструменты, считает он: высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов и проч.
«На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор», – отметил Чистюхин.
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