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ЦБ предлагает сократить список доступных неквалифицированным инвесторам инструментов

Брокеры считают, что дополнительные ограничения излишни, а от риска потери дохода не защитят даже голубые фишки
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Инвесторов оградят от лишних продуктов / Максим Стулов / Ведомости

Банк России предлагает сократить перечень инструментов, которые доступны сейчас для тестирования неквалифицированным инвесторам, рассказал «Ведомостям» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Им должны быть доступны базовые, простые инструменты, считает он: высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов и проч.

«На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор», – отметил Чистюхин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных