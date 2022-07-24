Граждане массово перезаключают договоры страхования ипотеки

Граждане массово перезаключают договоры страхования ипотекиКлиенты ищут более дешевые варианты
С января по июнь на финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» заемщики оформили в 3 раза больше полисов страхования ипотеки, чем годом ранее. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию страхового бизнеса компании Александр Крайник, не раскрыв абсолютных цифр. В июне продажи увеличились на 20% по сравнению с мартом, когда выдачи самой ипотеки еще превышали 500 млрд руб.
Причин у тренда две, говорит Крайник. Первая связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах. Средняя разница между самым дешевым и дорогим полисом на один и тот же уровень страхового покрытия (страхование жизни и здоровья, залоговой недвижимости) в крупных банках составляет 3500 руб. Второй фактор – изменение парадигмы принятия решений среди клиентов: заемщики ищут альтернативу через агрегаторы, а не оформляют полисы непосредственно в банках, резюмирует эксперт.