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Граждане массово перезаключают договоры страхования ипотеки

Клиенты ищут более дешевые варианты
Софья Шелудченко
Несмотря на падение ипотечного рынка, рост выдач ипотечных страховок – кратный / Евгений Разумный / Ведомости

С января по июнь на финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» заемщики оформили в 3 раза больше полисов страхования ипотеки, чем годом ранее. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию страхового бизнеса компании Александр Крайник, не раскрыв абсолютных цифр. В июне продажи увеличились на 20% по сравнению с мартом, когда выдачи самой ипотеки еще превышали 500 млрд руб.

Причин у тренда две, говорит Крайник. Первая связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах. Средняя разница между самым дешевым и дорогим полисом на один и тот же уровень страхового покрытия (страхование жизни и здоровья, залоговой недвижимости) в крупных банках составляет 3500 руб. Второй фактор – изменение парадигмы принятия решений среди клиентов: заемщики ищут альтернативу через агрегаторы, а не оформляют полисы непосредственно в банках, резюмирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных