Граждане массово перезаключают договоры страхования ипотеки

Причин у тренда две, говорит Крайник. Первая связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах. Средняя разница между самым дешевым и дорогим полисом на один и тот же уровень страхового покрытия (страхование жизни и здоровья, залоговой недвижимости) в крупных банках составляет 3500 руб. Второй фактор – изменение парадигмы принятия решений среди клиентов: заемщики ищут альтернативу через агрегаторы, а не оформляют полисы непосредственно в банках, резюмирует эксперт.